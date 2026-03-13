Популярни
  Леклер очаква Ферари да загуби предимството си при стартовете

Леклер очаква Ферари да загуби предимството си при стартовете

  13 март 2026 | 15:15
Пилотът на Ферари Шарл Леклер прогнозира, че Скудерията може да загуби предимството, което има в момента при стартовете от място. В Мелбърн той и Люис Хамилтън потеглиха отлично, благодарение на по-добре развъртащото се по-малко турбо на SF-26 и правилното управление на батерията и успяха да оглавят класирането. На финала обаче те останаха трети и четвърти, веднага зад двамата пилоти на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели.

“За съжаление, не мисля, че ще запазим това предимство - обясни Леклер. - Мисля, че когато двигателите работят в оптимален режим, няма да има голяма разлика между колите на старта. Ние имаме предимство заради здравината на нашата задвижваща система, като явно доста по-лесно достигаме до този оптимален режим в сравнение с другите, най-вече спрямо Мерцедес.”

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Пилотът на Ферари обаче отчете, че Мерцедес имат сериозен потенциал да догонят италианския тим точно по този показател.

“След като в Мерцедес разберат как тяхната задвижваща система да стига бързо до този оптимален работен прозорец, не мисля, че ще има големи разлики между колите - допълни Шарл. - Не очаквам това да им отнеме много време, така че няма как да запазим това предимство през целия сезон.”

Люис Хамилтън: В завоите можем да се борим с Мерцедес, но...
Люис Хамилтън: В завоите можем да се борим с Мерцедес, но...
 Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

