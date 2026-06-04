Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

Възможно ли е да се създаде и развие общност на хора, които искат и се занимават в автомобилен спорт, в която да получат оценка на възможностите си и да почерпят опит и умения от професионалисти? В реални условия на писта, с истински състезателни автомобили и с хора, натрупали опит в много състезания и на най-различни трасета у нас и в чужбина.

Оказва се, че може. Всъщност, това е идеята зад новата инициатива Performance Driver Forum, която стартира този уикенд на пистата „А1 Мотор парк“.

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В Sportal Motorsport гостуваха Александър Цветков и Калин Бенчев, за да разкажат повече за началото, идеята и целите на това начинание.

„Това е начин за всеки, който има желание да разбере как и къде може да направи първите си стъпки в автомобилния спорт, да работи с професионалисти, да научи повече за технологиите, които се използват“, обясни Цветков.

„Когато ние се състезавахме беше важно какво показва хронометъра след всяка обиколка – допълни Бенчев. – Сега, съвременните технологии дават възможност за събирането на много по-сериозно количество информация за представянето на пилота и автомобила на трасето и тази информация трябва да бъде анализирана, обяснена и използвана – това също е част от нашата идея.“

Във видеото може да изгледате целия разговор на водещия Георги Иванов с Александър Цветков и Калин Бенчев за предстоящия първи уикенд от инициативата Performance Driver Forum.

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Снимки: Борислав Цветанов