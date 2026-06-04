Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ЗАМИНАВАТ ЗА МОЛДОВА
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

  • 4 юни 2026 | 08:59
  • 457
  • 0

Възможно ли е да се създаде и развие общност на хора, които искат и се занимават в автомобилен спорт, в която да получат оценка на възможностите си и да почерпят опит и умения от професионалисти? В реални условия на писта, с истински състезателни автомобили и с хора, натрупали опит в много състезания и на най-различни трасета у нас и в чужбина.

Оказва се, че може. Всъщност, това е идеята зад новата инициатива Performance Driver Forum, която стартира този уикенд на пистата „А1 Мотор парк“.

Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз
Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз

В Sportal Motorsport гостуваха Александър Цветков и Калин Бенчев, за да разкажат повече за началото, идеята и целите на това начинание.

„Това е начин за всеки, който има желание да разбере как и къде може да направи първите си стъпки в автомобилния спорт, да работи с професионалисти, да научи повече за технологиите, които се използват“, обясни Цветков.

„Когато ние се състезавахме беше важно какво показва хронометъра след всяка обиколка – допълни Бенчев. – Сега, съвременните технологии дават възможност за събирането на много по-сериозно количество информация за представянето на пилота и автомобила на трасето и тази информация трябва да бъде анализирана, обяснена и използвана – това също е част от нашата идея.“

Във видеото може да изгледате целия разговор на водещия Георги Иванов с Александър Цветков и Калин Бенчев за предстоящия първи уикенд от инициативата Performance Driver Forum.

Мартин Сурилов спечели всички отсечки в рали „Дряново“
Мартин Сурилов спечели всички отсечки в рали „Дряново“
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Моторни спортове

Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

  • 3 юни 2026 | 21:49
  • 1481
  • 0
Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

  • 3 юни 2026 | 21:11
  • 7255
  • 0
Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

  • 3 юни 2026 | 17:31
  • 811
  • 0
Верстапен: Трябва ми максимално добър резултат в квалификацията

Верстапен: Трябва ми максимално добър резултат в квалификацията

  • 3 юни 2026 | 17:23
  • 893
  • 0
ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако

ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако

  • 3 юни 2026 | 17:15
  • 1168
  • 0
Васьор: В Монако е важна квалификацията и да не правиш грешки

Васьор: В Монако е важна квалификацията и да не правиш грешки

  • 3 юни 2026 | 17:06
  • 829
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Националите заминават за Молдова

Националите заминават за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:07
  • 1572
  • 5
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 1136
  • 0
Левски се насочва към младежки национал

Левски се насочва към младежки национал

  • 4 юни 2026 | 07:52
  • 10854
  • 8
Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 4 юни 2026 | 09:10
  • 1633
  • 1
България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

  • 4 юни 2026 | 00:02
  • 19546
  • 30
Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

  • 3 юни 2026 | 22:58
  • 16307
  • 10