Съдбата на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия ще бъде обявена този уикенд

Съдбата на състезанията от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, които са заложени съответно за 12 и 19 април, ще бъде обявена този уикенд, съобщават източници от падока на световния шампионат.

Провеждането на двете надпревари беше поставено на карта след началото на военните действия в Близкия изток, които стартираха на 28 февруари. От Формула 1 умишлено не прибързаха с предприемането на каквито и да е действия, надявайки се обстановката да се успокои бързо.

Това обаче не се случва вече две седмици и от Формула 1 са били принудени да вземат най-крайното решение да анулират двете състезания, без да ги заменят с други стартове на по-безопасно място. Това ще означава, че след Гран При на Япония на 29 март ще има пауза от повече от месец до следващия кръг, който ще бъде в Маями в началото на май. Също така броят на състезанията в календара ще спадне от 24 на 22, тъй като стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия ще бъде изцяло анулирани и изобщо ще отпаднат от програмата за тази година.

