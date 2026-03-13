Ферари се отказа от въртящото се задно крило

Отборът на Ферари се отказа от въртящото се задно крило поне за спринтовата порция от уикенда за Гран При на Китай.

Ferrari descarta el ala trasera Macarena para la Sprint #f12026 pic.twitter.com/XZbdjHDwa6 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 13, 2026

Иновативното крило, което видяхме за кратко по време на предсезонните тестове в Бахрейн, се завърна на колите на Люис Хамилтън и Шарл Леклер за единствената тренировка в Шанхай. След нейния край обаче от Ферари са решили да се върнат към по-конвенционалната конфигурация на крилото, поне за спринтовата част от уикенда в Китай.

The flip-flop wing is back! 🩴



Ferrari deploy their innovative active aero solution for the first time on a Grand Prix weekend! 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/BnIfiaAAYo — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Предвид отварянето на закрития парк след края на спринта, е напълно възможно да има нова промяна преди същинската квалификация утре. Това обаче надали ще се случи, тъй като от Черните кончета са признали пред репортерите на пистата, че се нуждаят от още работа, за да оптимизират работата на това иновативно задно крило.

Снимки: Imago