Отборът на Ферари се отказа от въртящото се задно крило поне за спринтовата порция от уикенда за Гран При на Китай.
Иновативното крило, което видяхме за кратко по време на предсезонните тестове в Бахрейн, се завърна на колите на Люис Хамилтън и Шарл Леклер за единствената тренировка в Шанхай. След нейния край обаче от Ферари са решили да се върнат към по-конвенционалната конфигурация на крилото, поне за спринтовата част от уикенда в Китай.
Предвид отварянето на закрития парк след края на спринта, е напълно възможно да има нова промяна преди същинската квалификация утре. Това обаче надали ще се случи, тъй като от Черните кончета са признали пред репортерите на пистата, че се нуждаят от още работа, за да оптимизират работата на това иновативно задно крило.
Снимки: Imago