Манчестър Сити обра месечните награди в Премиър лийг за февруари

Двете основни месечни награди в Премиър лийг за февруари отидоха в Манчестър Сити, след като крилото Антоан Семеньо беше избран за най-добър играч в първенството, а Джосеп Гуардиола беше определен за номер 1 сред мениджърите.
За Семеньо това е първа подобна награда, като тя дойде още в първия му цял месец с екипа на “небесносините” след зимния трансфер от Борнемут. През февруари той се разписа по веднъж срещу Тотнъм, Фулъм и Лийдс, като срещу “котиджърс” се отчете и с асистенция. Така 26-годишният играч си заслужи приза в конкуренцията на съотборника си Нико О'Райли, Виктор Гьокереш (Арсенал), Данго Уатара (Брентфорд), Бенямин Шешко (Манчестър Юнайтед) и Вирджил ван Дайк (Ливърпул). Семеньо е едва третият ганаец, спечелил наградата, след Тони Йебоа от Лийдс през март и септември 1995 г. и Андре Аю от Суонзи през август 2015 г. Също така е и първият играч на Сити, различен от Ерлинг Холанд, който грабва приза от декември 2021 г. насам, когато това направи Рахийм Стърлинг.
“Това е брилянтен момент за мен. Да спечеля наградата за играч на месеца в Премиър лийг толкова скоро след присъединяването ми към Сити е нещо, което никога няма да забравя. Фокусът ми сега е да продължа да се подобрявам и да помагам на Сити да постига възможно най-добрите резултати. Има толкова много, за което да играем, и съм наистина развълнуван за заключителния период от сезона”, коментира Семеньо пред клубния сайт.
Дубълът за “гражданите” през февруари пък беше оформен от Гуардиола, който спечели първия си подобен приз от декември 2021 г. насам. Това е негова 12-а месечна награда в английския елит, която го поставя еднолично на третото място във вечната класация по брой отличия. Под негово ръководство Сити започна месеца с равенство 2:2 с Тотнъм, но след това нареди четири последователни шампионатни победи с 2:1 над Ливърпул, 3:0 над Фулъм, 2:1 над Нюкасъл и 1:0 над Лийдс. Испанецът се пребори за наградата в конкуренцията на Кийт Андрюс (Брентфорд), Майкъл Карик (Манчестър Юнайтед) и Арне Слот (Ливърпул).
Нападателят на Тотнъм Доминик Соланке пък си осигури приза за най-красив гол след изпълнението си в стил “скорпион” срещу Манчестър Сити.
Снимки: Gettyimages