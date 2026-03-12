Галатасарай има амбицията да вземе още един ас на Манчестър Сити

Популярни
  • 12 март 2026 | 17:51
  • 415
  • 0
Турският гранд Галатасарай планира да отправи оферта към капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва. Португалецът вече е решил, че това ще бъде последният му сезон на "Етихад", въпреки че клубът и Джосеп Гуардиола биха искали той да удължи престоя си. 31-годишният полузащитник, който в момента получава по 300 000 паунда седмично, е обект на интерес от страна на Пари Сен Жермен и Ювентус. Галатасарай обаче планира да спечели битката за Силва, като му предложи по-дълъг договор, както и възможността да се събере с бившите си съотборници от Манчестър Сити Илкай Гюндоган и Льорой Сане. Според информациите тримата все още поддържат контакт помежду си и са добри приятели.

Бернардо Силва продължава да бъде един от играчите, на които Гуардиола има най-голямо доверие. До момента португалецът е изиграл 29 мача във всички турнири от началото на сезона, като има един гол и четири асистенции.

Галатасарай вече показа, че има доста сериозни финансови възможности, с които да се конкурира с големите европейски клубове, като най-красноречивият пример в тази посока бе трансферът на Виктор Осимен. Двете победи в Шампионската лига срещу Ливърпул пък са доказателство за това, че нивото на отбора е доста сериозно.

