Агентът на Холанд: Не сме имали никакви контакти с Барселона или някой от кандидатите за президент

Агентът на Ерлинг Холанд, Рафаела Пимента, увери, че не е говорила с нито един от кандидатите за президент на Барселона, нито с някой от настоящото ръководството на клуба, за евентуален бъдещ трансфер на нападателя на Манчестър Сити на "Камп Ноу".

Един от двамата основни претенденти за президентския пост на "блаугранас" - Виктор Фонт, заяви, че опитва да сключи предварително споразумение за Холанд, в случай че в някакъв момент норвежецът поиска да напусне "гражданите", с които има договор до 2034 година. Това предизвика ответната реакция на Пимента.

🇳🇴 VÍCTOR FONT NO DESCARTA el fichaje de HAALAND por el BARÇA A LARGO PLAZO:



❌ "A corto plazo no es viable".



✅ "Podemos tener una opción preferencial si un día quiere un nuevo proyecto". pic.twitter.com/f0Uq9LVms9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2026

"Изпитваме голямо уважение и възхищение към ФК Барселона, но не е имало никакъв контакт с Холанд или агента му от страна на Барселона или някой от кандидатите за евентуален негов трансфер. Играчът поднови договора си преди няколко месеца. Той е много щастлив в Манчестър Сити, справя се много добре и наистина няма никакъв повод да се обсъжда трансфер, когато всичко върви толкова добре в Манчестър Сити, заяви Пимента пред "Ел Чирингито".

😳 La REPRESENTANTE de HAALAND lo DEJA CLARO:



❌ "HAALAND está FELIZ en el CITY y NO ha HABLADO con ningún candidato del BARÇA".



🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨 pic.twitter.com/Bs70wONvgg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2026