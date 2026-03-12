Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  Агентът на Холанд: Не сме имали никакви контакти с Барселона или някой от кандидатите за президент

Агентът на Холанд: Не сме имали никакви контакти с Барселона или някой от кандидатите за президент

  • 12 март 2026 | 18:50
  • 715
  • 1
Агентът на Холанд: Не сме имали никакви контакти с Барселона или някой от кандидатите за президент

Агентът на Ерлинг Холанд, Рафаела Пимента, увери, че не е говорила с нито един от кандидатите за президент на Барселона, нито с някой от настоящото ръководството на клуба, за евентуален бъдещ трансфер на нападателя на Манчестър Сити на "Камп Ноу".

Един от двамата основни претенденти за президентския пост на "блаугранас" - Виктор Фонт, заяви, че опитва да сключи предварително споразумение за Холанд, в случай че в някакъв момент норвежецът поиска да напусне "гражданите", с които има договор до 2034 година. Това предизвика ответната реакция на Пимента.

"Изпитваме голямо уважение и възхищение към ФК Барселона, но не е имало никакъв контакт с Холанд или агента му от страна на Барселона или някой от кандидатите за евентуален негов трансфер. Играчът поднови договора си преди няколко месеца. Той е много щастлив в Манчестър Сити, справя се много добре и наистина няма никакъв повод да се обсъжда трансфер, когато всичко върви толкова добре в Манчестър Сити, заяви Пимента пред "Ел Чирингито".

