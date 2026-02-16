Популярни
  3. Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

  • 16 фев 2026 | 21:24
  • 520
  • 0
Отборът на Херманщат допусна трета поредна загуба в румънската Суперлига след като падна с 0:1 в домакинството си на ЧФР Клуж от 27-ия кръг. Българите Антони Иванов и Божидар Чорбаджийски бяха титуляри за домакините и записаха пълни 90 минути, като вторият пропусна страхотна голова възможност в добавеното време, но късмеът му обърна гръб и той не успя да донесе точката на своя тим, за което вина има и вратарят Адриан Попа, направил невероятно спасяване.

Още в края на първото полувреме Херманщат можеше да открие резултата, след като получи дузпа в 45-ата минута, но Едуард Флореску пропусна от бялата точка.

В 53-тата минута гостите нанесоха своя удар и стигнаха до гол след далечен изстрел на Лоренцо Билибок, който рикошира в защитник и се оплете в мрежата.

Билибок можеше да вкара и втори гол, но нацели напречната греда отблизо в 61-вата минута.

В 85-ата минута и "железничарите" получиха дузпа, но и тя бе пропусната от Меритон Кореница.

В добавеното време на мача дойде голямата драма. В 93-тата минута домакините пропуснаха две страхотни възможности за гол, като първо удар с глава на Чорбаджийски бе спасен с невероятен рефлекс от вратаря, а при опита за добавка на Серджиу Буш отново Адриан Попа бе последна преграда пред гола.

Това обаче не бе всичко. В 98-ата минута Херманщат получи втора дузпа в своя полза, но след намесата на ВАР реферът промени решението си и отмени дузпата.

Тази загуба остави Херманщат на предпоследното 15-о място със 17 точки. ЧФР Клуж се изкачи до 5-ата позиция с 44 точки.

