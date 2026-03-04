Университатя (Клуж) изхвърли тима на Чорбаджийски и Антони Иванов от Купата на Румъния

Университатя (Клуж) е първият полуфиналист в турнира за Купата на Румъния. Тимът на Кристиано Бергоди елиминира Херманщат след победа с 2:1. За гостите титуляр беше Божидар Чорбаджийски, който получи жълт картон, а през второто полувреме в игра се появи и Антони Иванов.

Преди почивката домакините имаха повече положения, но в началото на второто полувреме Херманщат поведе с гол на новото си попълнение Моонга Симба. Шведският халф беше изведен в наказателното поле и технично насочи топката в далечния ъгъл.

Университатя възстанови равенството в 73-тата минута. Атаката се рави по десния фланг, като топката стигна до Укасе Менди, а той с ножичен удар изправи на крака феновете на домакините - 1:1. В 80-ата минута Исуф Макалу донесе победата на тима от Клуж след самостоятелен пробив.

Другите четвъртфинални двойки са Арджеш (Питещ) - Глория (Бистрица), Динамо (Букурещ) - Металул (Бузъу) и Университатя (Крайова) - ЧФР Клуж.