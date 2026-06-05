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Нов договор за Митов

  • 5 юни 2026 | 11:44
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Слушай на живо: Молдова - България

Българският вратар Димитър Митов получи предложение за нов договор от Абърдийн. 29-годишният футболист пропусна юнските контролни срещи на националния отбор заради контузия - довечера "лъвовете" излизат срещу Молдова в Кишинев, след като преди четири дни паднаха с 0:1 срещу Черна гора в Пловдив.

България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"
България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

Юношата на Чавдар (Етрополе) играе за "дендитата" от 2024 година, като е основна фигура на шотландския отбор. Сезон 2025/2026 г. беше труден за Абърдийн, като "червените" завършиха в средата на втората половина на таблицата. Дотук цялата професионална кариерата на родния страж се развива на Острова - Англия и Шотландия.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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