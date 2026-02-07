Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Переа титуляр срещу Ботев (Вр), Левски с пет промени в състава - на живо от "Герена" с атмосферата преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Вместо на върха: тежка загуба обърка сметките на Лукас Петков и Елверсберг

Вместо на върха: тежка загуба обърка сметките на Лукас Петков и Елверсберг

  • 7 фев 2026 | 16:17
  • 641
  • 0
Вместо на върха: тежка загуба обърка сметките на Лукас Петков и Елверсберг

Елверсберг с Лукас Петков в състава си понесе тежко домакинско поражение с 0:3 от Херта (Берлин) в среща от 21-вия кръг на Втора Бундеслига в Германия. Победа щеше да изкачи тима на върха, но вместо това се стигна до това крушение - първо на свой терен от девет месеца насам.

Резултатът не отразява случилото се, защото играчите на Елверсберг направиха много пропуски, докато столичани бяха безкомпромисни пред гола. Българският национал игра през цялото време за своите. Още в петата минута, при 0:0, Петков пропусна от добра ситуация, след като негов изстрел беше избит точно пред голлинията.

По същото време лидерът Шалке 04 направи 2:2 с Динамо (Дрезден), което даваше шанс на Елверсберг да се озове на върха при успех. Това обаче не се случи, тъй като Херта обърка сметките с три попадения, дело на Паскал Клеменс (42’), Лука Шулер (58’) и Тони Лайстнер (78’).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона 0:0 Майорка, началните минути

Барселона 0:0 Майорка, началните минути

  • 7 фев 2026 | 17:15
  • 1479
  • 2
Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

  • 7 фев 2026 | 16:24
  • 15313
  • 27
Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

  • 7 фев 2026 | 17:01
  • 2851
  • 3
Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 994
  • 0
Maчът между Севиля и Жирона също бе отложен

Maчът между Севиля и Жирона също бе отложен

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 1017
  • 0
Арбелоа за Барселона: Най-големият скандал в испанския футбол все още не е решен

Арбелоа за Барселона: Най-големият скандал в испанския футбол все още не е решен

  • 7 фев 2026 | 15:12
  • 5811
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 34264
  • 119
11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 7 фев 2026 | 16:23
  • 12797
  • 14
Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

  • 7 фев 2026 | 17:01
  • 2851
  • 3
Барселона 0:0 Майорка, началните минути

Барселона 0:0 Майорка, началните минути

  • 7 фев 2026 | 17:15
  • 1479
  • 2
Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 994
  • 0
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 31101
  • 111