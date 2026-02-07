Вместо на върха: тежка загуба обърка сметките на Лукас Петков и Елверсберг

Елверсберг с Лукас Петков в състава си понесе тежко домакинско поражение с 0:3 от Херта (Берлин) в среща от 21-вия кръг на Втора Бундеслига в Германия. Победа щеше да изкачи тима на върха, но вместо това се стигна до това крушение - първо на свой терен от девет месеца насам.

Резултатът не отразява случилото се, защото играчите на Елверсберг направиха много пропуски, докато столичани бяха безкомпромисни пред гола. Българският национал игра през цялото време за своите. Още в петата минута, при 0:0, Петков пропусна от добра ситуация, след като негов изстрел беше избит точно пред голлинията.

По същото време лидерът Шалке 04 направи 2:2 с Динамо (Дрезден), което даваше шанс на Елверсберг да се озове на върха при успех. Това обаче не се случи, тъй като Херта обърка сметките с три попадения, дело на Паскал Клеменс (42’), Лука Шулер (58’) и Тони Лайстнер (78’).