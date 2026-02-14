Дармщат и Нюрнбергер се измъкнаха в Брауншвайг, но може и да сдадат първото място

Лидерът във Втора Бундеслига Дармщат успя да измъкне равенство 2:2 при гостуването на Айнтрахт (Брауншвайг) в мач от 22-рия кръг на надпреварата. “Лилиите” губеха с 0:2 след първата част, но със силна игра през второто полувреме измъкнаха точката след два гола на хърватския защитник Матей Маглица. Доскорошният български национал Фабиан Нюрнбергер отново започна като титуляр и прекара на терена 73 минути преди да бъде заменен.

Така Дармщат е вече 12 поредни мача без загуба, но може да сдаде първото място в класирането при успех на Шалке 04 в гостуването на Холщайн (Кил) утре. Айнтрахт пък се намира на 12-а позиция, само на 2 точки над опасната зона.

Мачът вървеше равностойно, но в края на първата част Айнтрахт успя да нанесе два удара по съперника си. Първо в 41-вата минута след дълго изпълнение на тъч Хироки Акияма от “лилиите” дръпна за фланелката Лукас Френкерт в наказателното си поле и реферът логично отсъди дузпа, която бе реализирана от Мехмет Айдън. В продължението на първата част пък домакините удвоиха пак след тъч. Тогава Патрик Нкоа отклони топката към Йохан Гомес и заби топката в мрежата на Дармщат - 2:0 за Айнтрахт.

През втората част Дармщат излезе преобразен и успя да изравни. Първо в 56-ата минута след късо изпълнение на корнер централният бранител Матей Маглица засече центриране и с глава намали резултата на 2:1. “Лилиите” продължиха да натискат и двадесетина минути по-късно отново хърватинът бе на правилното място, като засече центриране на Серхио Лопес и с неспасяемо воле направи резултата 2:2. До края никой от двата тима не успя да вкара решителния гол и срещата завърши при този резултат.

Снимки: Imago