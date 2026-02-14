Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дармщат
  3. Дармщат и Нюрнбергер се измъкнаха в Брауншвайг, но може и да сдадат първото място

Дармщат и Нюрнбергер се измъкнаха в Брауншвайг, но може и да сдадат първото място

  • 14 фев 2026 | 16:12
  • 414
  • 0
Дармщат и Нюрнбергер се измъкнаха в Брауншвайг, но може и да сдадат първото място

Лидерът във Втора Бундеслига Дармщат успя да измъкне равенство 2:2 при гостуването на Айнтрахт (Брауншвайг) в мач от 22-рия кръг на надпреварата. “Лилиите” губеха с 0:2 след първата част, но със силна игра през второто полувреме измъкнаха точката след два гола на хърватския защитник Матей Маглица. Доскорошният български национал Фабиан Нюрнбергер отново започна като титуляр и прекара на терена 73 минути преди да бъде заменен.

Така Дармщат е вече 12 поредни мача без загуба, но може да сдаде първото място в класирането при успех на Шалке 04 в гостуването на Холщайн (Кил) утре. Айнтрахт пък се намира на 12-а позиция, само на 2 точки над опасната зона.

Мачът вървеше равностойно, но в края на първата част Айнтрахт успя да нанесе два удара по съперника си. Първо в 41-вата минута след дълго изпълнение на тъч Хироки Акияма от “лилиите” дръпна за фланелката Лукас Френкерт в наказателното си поле и реферът логично отсъди дузпа, която бе реализирана от Мехмет Айдън. В продължението на първата част пък домакините удвоиха пак след тъч. Тогава Патрик Нкоа отклони топката към Йохан Гомес и заби топката в мрежата на Дармщат - 2:0 за Айнтрахт.

През втората част Дармщат излезе преобразен и успя да изравни. Първо в 56-ата минута след късо изпълнение на корнер централният бранител Матей Маглица засече центриране и с глава намали резултата на 2:1. “Лилиите” продължиха да натискат и двадесетина минути по-късно отново хърватинът бе на правилното място, като засече центриране на Серхио Лопес и с неспасяемо воле направи резултата 2:2. До края никой от двата тима не успя да вкара решителния гол и срещата завърши при този резултат.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

На полувремето: Вердер 0:2 Байерн, две попадения на Кейн правят разликата

На полувремето: Вердер 0:2 Байерн, две попадения на Кейн правят разликата

  • 14 фев 2026 | 17:21
  • 2332
  • 0
Играят се четири мача от днешната програма на ФА Къп

Играят се четири мача от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 17:22
  • 2667
  • 1
Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

Симеоне: Нямам думи да опиша какво чувствам към Атлетико, Алварес се нуждаеше от гола си срещу Барселона

  • 14 фев 2026 | 15:18
  • 697
  • 1
Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

Заради лоша игра: замениха български национал след само 26 минути

  • 14 фев 2026 | 14:42
  • 15151
  • 7
Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

  • 14 фев 2026 | 14:28
  • 3739
  • 0
Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна

Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна

  • 14 фев 2026 | 14:09
  • 8082
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 65368
  • 335
Арда 1:0 Славия

Арда 1:0 Славия

  • 14 фев 2026 | 15:58
  • 3156
  • 0
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 4410
  • 6
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 16781
  • 17
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 31575
  • 67
Манчестър Сити 1:0 Салфорд, ранен гол на "гражданите"

Манчестър Сити 1:0 Салфорд, ранен гол на "гражданите"

  • 14 фев 2026 | 17:32
  • 2411
  • 1