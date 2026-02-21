Изключителен мач на Лукас Петков донесе нов успех за Елверсберг

Лукас Петков изигра страхотен мач за своя Елверсберг и бе с главна заслуга за победата на отбора си над Айнтрахт (Брауншвайг) с 3:1 в мач от 23-тия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал отбеляза два гола (5’, 23’) и асистира за третото попадение на отбора си в 75-ата минута. Така Петков вече има 7 гола за сезона, като вече се е разписвал пет пъти в последните пет срещи на тима му.

Така Елверсберг записа трета победа в последните си четири мача и продължава битката си за промоция, но не успя поне временно да излезе начело в класирането, тъй като Дармщат без Фабиан Нюрнбергер също спечели своя мач. “Елфите” остават на второ място с точка по-малко от “лилиите”, но трябва да се има предвид, че досегашният лидер Шалке 04 също има да изиграе своята среща.

Още в самото начало на мача гостите имаха чудесен шанс да открият резултата, но Йохан Гомес пропусна, останал сам срещу стража на “елфите” Николас Кристоф. Само няколко минути по-късно Елверсберг се възползва от това и откри резултата. Амара Конде напредна и намери на десния фланг Лукас Петков, който с хубав диагонален удар не остави шансове на вратаря на Айнтрахт - 1:0 за домакините. Пак българският национал се разписа 18 минути по-късно, когато отново се включи по крилото и стреля, а топката рикошира в защитник на Брауншвайг и спря в мрежата на гостите - 2:0 за Елверсберг.

Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig – am Ende ungefährdet und verdient. Zweimal Petkov und einmal Mokwa treffen für #UnsereElv und sorgen für die nächsten drei Punkte auf dem Konto. Sehr gut gemacht, Jungs! 💯🖤🤍



3:1 I 90.#DieElv #UnsereElv #ELVEBS pic.twitter.com/ioQqb78UIb — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) February 21, 2026

В 35-ата минута обаче Айнтрахт успя да върне едно попадение, когато Аарон Опоку се възползва от пас с глава на Гомес и простреля Кристоф, като намали резултата на 2:1.

През втората част Том Цимершийд от домакините бе много близо да върне двата гола аванс за домакините, но стражът на Брауншвайг с върха на пръстите си успя да избие. В 70-ата минута и стражът на домакините трябваше да показва класа и да избива опасен удар на резервата на Айнтрахт Еренджан Ярдъмджъ. Пет минути по-късно обаче интригата в мача приключи.

Третият гол за Елверсберг дойде отново с дейното участие на Лукас Петков, който този път влезе в ролята на асистент и подаде към Давид Мокуа, който на празна врата отбеляза за 3:1. В края на мача домакините пропуснаха и дузпа чрез Карло Зикингер, чийто удар бе отразен. Петков пък бе близо до своя хеттрик с добавка, но ударът му бе избит.

Снимки: Imago