Нюрнбергер пропусна загуба на Дармщат

Дармщат отстъпи с 1:3 при визитата си на Динамо (Дрезден) в мач от 24-тия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал Фабиан Нюрнбергер пропусна двубоя заради контузия, а поражението попречи на тима му да оглави класирането.

Патрик Пфайфер получи червен картон и остави Дармщат с човек по-малко в 42-рата минута. Домакините веднага се възползваха и вкараха два бързи гола, дело на Винсент Вермей.

През второто полувреме Якоб Лемер от Динамо също беше изгонен, но неговите съотборници стигнаха до трети гол чрез Кристоф Дафернер в 81-вата минута. В края Юсуке Фурукава реализира почетното попадение за Дармщат.

В другата среща от петъчната програма Фортуна (Дюселдорф) се наложи с 2:1 над Бохум и се изкачи на 11-та позиция в класирането, непосредствено зад днешния си съперник.

Снимки: Imago