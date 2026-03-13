Балтанов: Ще направим всичко възможно да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов се обърна към феновете на отбора преди домакинството на Ботев (Враца). Наставникът на "канарчетата" призова привържениците за подкрепа в предстоящия двубой, който е в събота от 15:15 часа на "Колежа".

"Идва следващата битка, в която трябва да бъдем едно цяло - фенове и отбор! Знам, че винаги сте били с нас и в добро, и в лошо, елате и ни подкрепете. Ние ще направим всичко възможно да ви зарадваме и да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне. Благодаря ви и само Ботев", заяви Балтанов.

Предстоящият двубой с Ботев (Враца) ще бъде пети за наставника начело на "жълто-черните", като до момента под негово ръководство тимът записа 2 победи и 2 равенства.