Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

Капитанът на Етър Георги Александров, който вчера подписа нов договор с клуба, говори преди задаващото се регионално дерби с Локомотив (Горна Оряховица) от 24-тия кръг на Втора лига. Защитникът на "болярите" увери, че настроението в отбора е добро и всички се готвят за победа, с която да зарадват феновете на стадион "Ивайло".

"За мен това е четвърти мач срещу Локомотив (Горна Оряховица). Наясно сме с това какво значи този мач за феновете ни. Готвим се по един добър начин, по който ще излезем и ще се забавляваме. Настроението в отбора е добро. Това се дължи на треньорския щаб, който ни кара да се чувстваме по този начин.

Събрана е такава група, която няма да се стресне от многото публика. Всички ще покажат най-доброто от себе си. Ние сме единственият мач в “Б” група, който събира толкова много хора. Този мач ще се наблюдава от цяла България. Ще дойдат хора, ще дойдат скаути. Нашият отбор е млад, всеки се стреми да израства. Това ще е една сцена за показ.

Нашите фенове са най-добрите в “Б” група. Няма смисъл да ги подканваме. Тези, които искат да ни подкрепят, ще го направят. Ако останем спокойни и сведем грешките до минимум, всичко ще мине нормално и вероятно ще се поздравим с успех. Нашият отбор е по-качественият", сподели Александров.