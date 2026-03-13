Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

  • 13 март 2026 | 09:50
  • 107
  • 0
Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

Капитанът на Етър Георги Александров, който вчера подписа нов договор с клуба, говори преди задаващото се регионално дерби с Локомотив (Горна Оряховица) от 24-тия кръг на Втора лига. Защитникът на "болярите" увери, че настроението в отбора е добро и всички се готвят за победа, с която да зарадват феновете на стадион "Ивайло".

"За мен това е четвърти мач срещу Локомотив (Горна Оряховица). Наясно сме с това какво значи този мач за феновете ни. Готвим се по един добър начин, по който ще излезем и ще се забавляваме. Настроението в отбора е добро. Това се дължи на треньорския щаб, който ни кара да се чувстваме по този начин.

Етър преподписа с капитана си
Етър преподписа с капитана си

Събрана е такава група, която няма да се стресне от многото публика. Всички ще покажат най-доброто от себе си. Ние сме единственият мач в “Б” група, който събира толкова много хора. Този мач ще се наблюдава от цяла България. Ще дойдат хора, ще дойдат скаути. Нашият отбор е млад, всеки се стреми да израства. Това ще е една сцена за показ.

Фен клуб "Етър" дари емблемата на футболния клуб
Фен клуб "Етър" дари емблемата на футболния клуб

Нашите фенове са най-добрите в “Б” група. Няма смисъл да ги подканваме. Тези, които искат да ни подкрепят, ще го направят. Ако останем спокойни и сведем грешките до минимум, всичко ще мине нормално и вероятно ще се поздравим с успех. Нашият отбор е по-качественият", сподели Александров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

  • 13 март 2026 | 01:36
  • 1050
  • 0
Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

  • 13 март 2026 | 01:14
  • 1081
  • 0
Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

  • 12 март 2026 | 20:19
  • 1575
  • 14
Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

  • 12 март 2026 | 20:10
  • 10968
  • 59
"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

  • 12 март 2026 | 19:49
  • 1125
  • 0
Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 35919
  • 129
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 35919
  • 129
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 3334
  • 17
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 1977
  • 6
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

  • 13 март 2026 | 06:40
  • 6456
  • 4
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 25639
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 13412
  • 6