БФС поздрави Стефан Грозданов

  • 13 март 2026 | 09:54
  • 110
  • 0
Днес своя 80-годишен юбилей празнува големият български футболист и треньор Стефан Грозданов. Той е роден на 13 март 1946 г. в София, а активната си кариера стартира в столичния Спартак. Цели седем сезона прекарва с екипа на Етър, за който изиграва 166 мача за първенство, преди да премине в Балкан (Ботевград).

Като треньор работи в детско-юношеската школа на Левски, впоследствие е директор на ДЮШ на кипърския гранд Омония, а в родното първенство е начело на Бдин, Хебър, Септември (София), Велбъжд, Спартак (Варна), Левски, Локомотив (София), Пирин и Монтана. Със столичните "железничари" постига рекордните осем поредни срещи без загуба в европейските турнири, бронзов медалист в две поредни кампании в Първа лига. 

Избран е за първи председател на Асоциацията на футболните треньори в България, бил е също така и част от техническия комитет към БФС. Страстта към футбола предава и на синовете си - Божил Грозданов е дългогодишен тийм мениджър на мъжкия национален отбор на България, а Йордан работи определен период като пресаташе на централата.

"Българският футболен съюз честити празника на г-н Грозданов и му пожелава здраве, много щастливи мигове и късмет!", написаха от централата.

