Майкъла: ЦСКА няма да падне в Разград! От Левски мълчат, когато съдията им е помогнал - сега е прекрасен

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Георги Илиев – Майкъла смята, че дузпата, с която Левски надви Локомотив (Пловдив) в мач от XXV кръг на efbet Лига, е била пресилена. Големият защитник на ЦСКА сподели очакванията си за предстоящия шампионатен мач на "червените" в Разград срещу Лудогорец.

Цветомир Найденов отново коментира дузпата на "Герена", намеси джудото

"Като гледам развитието на отбора ни, той върви в положителна линия, въпреки че все още не играем добре. Имаме проблеми в защитата и то сериозни. А Лудогорец използват и най-малкото разколебаване и винаги в дерби мачовете бият с 1:0. Просто са отбор, в който имат футболисти, които като стигнат до едно положение, го вкарват. Но очаквам равностоен мач, който ЦСКА няма да загуби", каза Илиев пред "Тема Спорт". Той смята, че ЦСКА не разполага със стабилна двойка централни защитници. "Нямаме засега. И тримата, които играха на тази позиция през сезона, нямат качествата за ЦСКА. Един отбор се прави от вратар и защита, след това е всичко друго. И на всеки мач имаме много сериозни голови положения пред вратата от неадекватни решения на защитниците. Няма да споменавам имена, защото това е колектив, но там много внимателно трябва да подходи треньорът ни".

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Майкъла категорично не одобрява призивите на някои фенове на ЦСКА в социалните мрежи тимът да излезе с експериментален състав в Разград, както го направи Левски в плейофния мач срещу Лудогорец (2:3) през сезон 2022/23 г., когато борбата за титлата бе между Лудогорец и ЦСКА. "Не, не. Левски направиха много голяма грешка с този мач. В един отбор можеш най-много двама, трима да въртиш. А в ЦСКА продължаваме този за мен негативен начин. Всеки мач играем с различни футболисти. Не става така. Тези играчи трябва да имат спокойствие, самочувствие и те си знаят помежду си нещата, а ти следващия мач като пуснеш друг, трябва да ги нагласяваш спрямо него. Това не е отбор, така не се прави. Отборът трябва да има седем, осем титуляри, които не се пипат. А Левски направи много голяма грешка там и загуби, въпреки че игра равностойно.

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Но ето, сега мълчат. Тази дузпа срещу Локомотив Пд е 70:30%. Седемдесет процента няма дузпа, тридесет има, и всички мълчат от Левски. Защо сега не кажете? Не е коректно и не е нормално да обвиняват съдиите за неща, които, когато не върви един отбор или един мач не бъде спечелен, да викат "Съдията ни е виновен". А сега, когато ти е помогнал в 90-ата минута, виновен ли е съдията? Сега е прекрасен".

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Трикратният шампион с ЦСКА обаче не очаква съдийският фактор да бъде решаващ в битката за върха. "За мен съдиите свирят добре, даже на ЦСКА не знам защо такава негативна реакция за мача, който победихме 2:0 Локомотив София. Аз го гледах мача на живо. За мен съдията Драганов свири прекрасно". Илиев смята, че 9-те точки аванс поставят Левски като фаворит за титлата. "Фаворит за мен е Левски. Просто не знам защо треньорът прави тези така експерименти. За мен Левски играе добър футбол, но сега идват дерби мачовете. Ако Левски загуби двата мача от Лудогорец и загуби и от ЦСКА – приключва. Но те играят най-добрия футбол този сезон. Няма да им е лесно, защото всички важни мачове Лудогорец бие. Те не се представят толкова добре, тази година имат един от най-слабите отбори в историята си, но когато трябва, бият".

Христо Янев заведе отбора на театър

Майкъла няма съмнения, че ЦСКА ще елиминира Лудогорец в полуфиналите за Купата на България. Ама ние сме ги отстранили вече за Купата. "Аз Купата не я коментирам. ЦСКА отива на финал и я взима". Георги Илиев бе оптимист, че ЦСКА ще доминира във вечното дерби този сезон. Армейците взеха символичното си гостуване в XV кръг с 1:0, ще срещнат сините в XXX кръг, а по всяка вероятност и още два пъти в плейофите. "Поне още два пъти ще ги бием!", закани се Илиев за предстоящите три вечни дербита до края на сезона.