Билетите за Лудогорец - ЦСКА са в продажба

Билетите за дербито на 26-ия кръг в efbet Лига Лудогорец - ЦСКА вече са в продажба. Срещата ще се играе на 14 март (събота) от 17:45 ч. на стадион "Хювефарма арена" в Разград.

"Пропуските се продават онлайн, а в деня на мача (14 март) ще са налични и физически на каса пред сектора, предназначен за феновете на ЦСКА, от 13:45 ч. до края на първото полувреме на мача. Цената на билета е 6 евро", написаха "армейците".

"Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч. В деня на мача (събота) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 11:00 ч. до началото на срещата.

ВАЖНО: Билети за фенове на гостуващия отбор няма да се продават на базата „Гнездо на орли“.

Цените на билетите за двубоя с ЦСКА са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 7 евро

Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро

Сектор Б (Моци) – 6 евро

Сектор Г – 6 евро

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България", написаха "орлите".