Босът на Фратрия: Българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим

  • 13 март 2026 | 09:39
  • 320
  • 0
Собственикът на Фратрия Виктор Бакуревич обясни раздялата със старши треньора Алексей Савинов. Именно под негово ръководство отборът изигра много силни мачове и към момента заема втората позиция в класирането на Втора лига, даваща право на участие в бараж за влизане в елита.

"Преди всичко искам да благодаря на Алексей Савинов за свършената работа и за големия принос, който той има за развитието на Фратрия. Благодарение на неговата работа и на целия треньорски щаб отборът днес се бори за влизане в Първа лига. Той наистина свърши сериозна работа заедно с треньорите и с всички футболни мениджъри на клуба.

Но за мен футболът е бизнес, както и другите бизнеси, с които съм се занимавал и се занимавам. Дори бих казал, че това е най-трудният бизнес, с който някога съм се сблъсквал. Тук всичко се случва много бързо - сроковете са кратки, а изискванията към резултатите са изключително високи.

Основната задача на Фратрия е да играе интензивен, атакуващ и агресивен футбол, който да не дава възможност на съперника да диша спокойно. За съжаление, според мен, това не беше постигнато в пълна степен.

Смятам също, че това е една от основните причини хората в България да не ходят толкова активно на стадионите. Нека бъдем честни - причината не е нито в цената на билетите, нито в инфраструктурата на стадионите. Преди 30 години стадионите също не бяха идеални, но хората ходеха на футбол.

Проблемът е, че българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим, с малко интензивност и малко чисто игрово време. А хората не искат да гледат нещо, което не ги увлича. Защо някой да плаща пари и да ходи на стадиона, ако играта не е интересна?

Аз искрено искам тази тенденция да се промени. Искам моят клуб да играе различен футбол - бърз, агресивен и интересен от първата до последната минута.

Именно затова в определен момент нашите виждания за развитието на отбора с треньорския щаб се разминаха. Наложи се да взема трудно и може би за някои разочароващо решение.

Ние вече започнахме работа с нов треньор и ще се стремим преди всичко към играта, която искаме да виждаме. Убеден съм, че когато играта е правилна, резултатите също ще дойдат", каза Бакуревич.

