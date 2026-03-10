Обявиха съдията за Лудогорец - ЦСКА

Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от предстоящия 26-и кръг в efbet Лига. Дербито в Разград между Лудогорец и ЦСКА ще бъде ръководено от Любослав Любомиров, а в Стара Загора е изпратен Станимир Тренчев за сблъсъка Берое - Левски.

Ето всички съдийски назначения:

13 март 2026 г., петък, 16:45 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Септември Сф

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова



4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Цветан Георгиев Георгиев

13 март 2026 г., петък, 19:00 ч.



ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК Славия 1913

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов



4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Петров Стоянов

СН: Валентин Желев Добрев

14 март 2026 г., събота, 12:45 ч.



ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Радослав Георгинов Вутов



4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Васил Петров Минев

СН: Станислав Георгиев Тодоров

14 март 2026 г., събота, 15:15 ч.



ПФК Ботев АД – ПФК Ботев Враца

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков



4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Вихрен Веселинов Манев

14 март 2026 г., събота, 17:45 ч.



ПФК Лудогорец 1945 – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Пламенов Тодоров



4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Кольо Димитров Данев

15 март 2026 г., неделя, 14:30 ч.



ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ПФК Монтана 1921

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станимир Илков Илков



4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

15 март 2026 г., неделя, 17:00 ч.



ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Иван Захариев Вълчев

16 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Александър Христов Апостолов



4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Цветан Кръстев Кръстев