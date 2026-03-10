Обявиха съдията за Лудогорец - ЦСКА

Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от предстоящия 26-и кръг в efbet Лига. Дербито в Разград между Лудогорец и ЦСКА ще бъде ръководено от Любослав Любомиров, а в Стара Загора е изпратен Станимир Тренчев за сблъсъка Берое - Левски.
Ето всички съдийски назначения:
13 март 2026 г., петък, 16:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Септември Сф
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
13 март 2026 г., петък, 19:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК Славия 1913
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Петров Стоянов
СН: Валентин Желев Добрев
14 март 2026 г., събота, 12:45 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Васил Петров Минев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
14 март 2026 г., събота, 15:15 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК Ботев Враца
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Вихрен Веселинов Манев
14 март 2026 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Кольо Димитров Данев
15 март 2026 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ПФК Монтана 1921
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Георги Милков Гинчев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
15 март 2026 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Иван Захариев Вълчев
16 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Цветан Кръстев Кръстев