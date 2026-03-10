Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Пастор преди дербито с Лудогорец: Ще излезем на терена с голяма концентрация и решителност

10 март 2026 | 18:48

  • 10 март 2026 | 18:48
  • 624
  • 2
Пастор преди дербито с Лудогорец: Ще излезем на терена с голяма концентрация и решителност
Десният бек Дейвид Пастор се радва на силна поредица от мачове с екипа на ЦСКА и вече гледа към следващото решително предизвикателство в efbet Лига. На "армейците" им предстои сблъсък с Лудогорец, който може да се окаже ключов за амбициите им в първенството.

През настоящия сезон Пастор е неизменна част от състава. Бразилецът има 21 изиграни мача, от които 16 като титуляр, както и четири асистенции. Тези цифри подчертават неговата значимост в офанзивен план и при изграждането на атаките по десния фланг.

"Знаем, че ни очаква много труден мач срещу Лудогорец, който е силен и традиционен отбор тук. Но ние работим много добре и сме уверени, че можем да изиграем страхотен двубой, за да спечелим точки и да се изкачим още по-нагоре в класирането", заяви защитникът пред avassessoria.com.br.

"Всеки мач оттук нататък става още по-важен. Групата е съсредоточена върху това да се развива с всеки изминал кръг и да се възползва от възможностите, за да доближи клуба до челните позиции. Ще излезем на терена с голяма концентрация и решителност", допълни той.

