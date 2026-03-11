Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн с информация за контузиите на Дейвис, Мусиала и Урбиг

Байерн с информация за контузиите на Дейвис, Мусиала и Урбиг

  • 11 март 2026 | 18:26
  • 1023
  • 1

Байерн (Мюнхен) излезе с официално изявление относно контузиите на Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала и стража Йонас Урбиг. И тримата получиха травми по време на снощната смазваща победа на баварците над Аталанта в Бергамо със 6:1.

Рекордните германски шампиони информират, че Дейвис е с разкъсване на мускул в дясното бедро, като засега няма информация колко точно време ще отсъства левият краен бранител ще отсъства от терените. Канадският национал влезе на почивката, но получи нова контузия, заради която със сълзи на очите напусна принудително.

Алфонсо Дейвис се разплака след поредната си контузия
Алфонсо Дейвис се разплака след поредната си контузия

Вратарят Йонас Урбиг е получил сътресение на мозъка в края на срещата с Аталанта и най-вероятно ще отсъства межди 8 и 10 дни от терените. Това означава, че младият страж със сигурност ще пропусне мача през уикенда с Байер (Леверкузен) и реванша с италианците. Очаква се в тези срещи да пази третият вратар Свен Улрайх, тъй като Мануел Нойер също е контузен.

Мусиала пък е получил реакция на болката от контузията в глезена, която получи миналото лято, като според информациите в Германия неговият проблем е най-малък, но почти сигурно с негово участие в Леверкузен няма да се рискува. Иначе и тримата футболисти бяха подложени на задълбочени прегледи от медицинския екип на клуба.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фен на Барселона отиде на грешния стадион на близо 600 км от Нюкасъл

Фен на Барселона отиде на грешния стадион на близо 600 км от Нюкасъл

  • 11 март 2026 | 16:52
  • 1477
  • 0
Матета се завръща

Матета се завръща

  • 11 март 2026 | 16:50
  • 784
  • 0
Ювентус преговаря със защитник на Борнемут

Ювентус преговаря със защитник на Борнемут

  • 11 март 2026 | 16:50
  • 676
  • 0
Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

Капело към треньора на Аталанта: Не каза ли, че си гледал 12 мача на Байерн?

  • 11 март 2026 | 16:45
  • 1064
  • 0
Бивш шеф на Барселона подкрепи твърдението на Чави за завръщането на Меси

Бивш шеф на Барселона подкрепи твърдението на Чави за завръщането на Меси

  • 11 март 2026 | 16:41
  • 1482
  • 0
Родри тормозел съседите си с дрон

Родри тормозел съседите си с дрон

  • 11 март 2026 | 16:37
  • 636
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дербито на efbet Супер Волей: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Дербито на efbet Супер Волей: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 11 март 2026 | 18:55
  • 533
  • 1
Венци Стефанов: Славия дузпа като тази на Левски няма да получи никога! Титлата не е решена

Венци Стефанов: Славия дузпа като тази на Левски няма да получи никога! Титлата не е решена

  • 11 март 2026 | 18:47
  • 2376
  • 13
Мощно начало за "лъвиците"!

Мощно начало за "лъвиците"!

  • 11 март 2026 | 19:00
  • 1715
  • 1
Съставите на Леверкузен и Арсенал, титулярите на “артилеристите” се завръщат

Съставите на Леверкузен и Арсенал, титулярите на “артилеристите” се завръщат

  • 11 март 2026 | 19:03
  • 161
  • 0
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 8497
  • 78
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 18189
  • 140