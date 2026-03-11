Байерн с информация за контузиите на Дейвис, Мусиала и Урбиг

Байерн (Мюнхен) излезе с официално изявление относно контузиите на Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала и стража Йонас Урбиг. И тримата получиха травми по време на снощната смазваща победа на баварците над Аталанта в Бергамо със 6:1.

ℹ️ Alphonso Davies, Jonas Urbig und Jamal Musiala müssen pausieren



Davies erlitt beim gestrigen Spiel eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Bei Torhüter Jonas Urbig wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Jamal Musiala laboriert an einer… pic.twitter.com/aRlkYiI6I5 — FC Bayern München (@FCBayern) March 11, 2026

Рекордните германски шампиони информират, че Дейвис е с разкъсване на мускул в дясното бедро, като засега няма информация колко точно време ще отсъства левият краен бранител ще отсъства от терените. Канадският национал влезе на почивката, но получи нова контузия, заради която със сълзи на очите напусна принудително.

Алфонсо Дейвис се разплака след поредната си контузия

Вратарят Йонас Урбиг е получил сътресение на мозъка в края на срещата с Аталанта и най-вероятно ще отсъства межди 8 и 10 дни от терените. Това означава, че младият страж със сигурност ще пропусне мача през уикенда с Байер (Леверкузен) и реванша с италианците. Очаква се в тези срещи да пази третият вратар Свен Улрайх, тъй като Мануел Нойер също е контузен.

Official update:



• Alphonso Davies suffered a strain of the posterior thigh muscle in his right leg



• Jonas Urbig was diagnosed with a concussion



• Jamal Musiala is struggling with a pain reaction in his left ankle, the same ankle that was injured in the summer



All three… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 11, 2026

Мусиала пък е получил реакция на болката от контузията в глезена, която получи миналото лято, като според информациите в Германия неговият проблем е най-малък, но почти сигурно с негово участие в Леверкузен няма да се рискува. Иначе и тримата футболисти бяха подложени на задълбочени прегледи от медицинския екип на клуба.