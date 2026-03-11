Байерн с информация за контузиите на Дейвис, Мусиала и Урбиг

Байерн (Мюнхен) излезе с официално изявление относно контузиите на Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала и стража Йонас Урбиг. И тримата получиха травми по време на снощната смазваща победа на баварците над Аталанта в Бергамо със 6:1.
Рекордните германски шампиони информират, че Дейвис е с разкъсване на мускул в дясното бедро, като засега няма информация колко точно време ще отсъства левият краен бранител ще отсъства от терените. Канадският национал влезе на почивката, но получи нова контузия, заради която със сълзи на очите напусна принудително.
Алфонсо Дейвис се разплака след поредната си контузия
Вратарят Йонас Урбиг е получил сътресение на мозъка в края на срещата с Аталанта и най-вероятно ще отсъства межди 8 и 10 дни от терените. Това означава, че младият страж със сигурност ще пропусне мача през уикенда с Байер (Леверкузен) и реванша с италианците. Очаква се в тези срещи да пази третият вратар Свен Улрайх, тъй като Мануел Нойер също е контузен.
Мусиала пък е получил реакция на болката от контузията в глезена, която получи миналото лято, като според информациите в Германия неговият проблем е най-малък, но почти сигурно с негово участие в Леверкузен няма да се рискува. Иначе и тримата футболисти бяха подложени на задълбочени прегледи от медицинския екип на клуба.