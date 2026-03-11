Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Паладино: Байерн на моменти бяха неудържими

Паладино: Байерн на моменти бяха неудържими

  • 11 март 2026 | 04:56
  • 98
  • 0

Треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино трябваше да преглътне горчив хап след загубата с 1:6 от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Той похвали представянето на съперника и призна, че на моменти играчите на баварците са били неудържими. Въпреки всичко той е категоричен, че няма да прави големи промени и ще използва тази загуба за трупане на полезен опит.

„Първо, нека поздравим Байерн. Много силен отбор, на моменти бяха наистина неудържими. За нас най-добрият играч бяха нашите фенове. Искам да им благодаря. Те ни подкрепяха до самия край въпреки поражението. Това е опит, който ще ни накара да израснем. Бих подходил по същия начин, ако трябваше да играем отново. Ако сме стигнали дотук – до полуфиналите за Купата на Италия и се борим в първенството – то е заради нашия манталитет и затова бих играл така отново“, заяви Паладино.

„През второто полувреме отпаднахме физически. Те дриблират срещу теб и имат тези невероятно силни крила. Това е отбор, който е предопределен да стигне до края. Въпреки това съм доволен от отбора, който се раздаде до последно. И отново искам да благодаря на феновете.“

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Паладино настоява, че няма да се откаже от системата си на игра с персонална защита, дори и тя да е била част от причината за провала срещу Байерн.

„Очаквахме да ни поставят в трудна ситуация със силните си играчи в атака и включванията от дълбочина. Приемаме техните качества и силни страни. Стигнахме дотук, защото имаме този манталитет и няма да го променим. Няма да се защитаваме зоново, приемаме резултата – или печелим, или се учим. Никога не съм виждал играчи с такива качества. Наистина ме впечатлиха. Винаги подаваха на предпочитания крак на съотборника си и с точната скорост. Можеш да се опиташ да играеш прибрано, но те пак ще те наранят“, допълни специалистът.

Той призна, че и контузиите на важни играчи също са оказали негативно влияние.

„Имахме четирима важни отсъстващи играчи, нямахме много опции в атака и предпочетохме да запазим състава от мача с Удинезе през уикенда. Така и не успяхме да организираме играта си. Те бяха агресивни и веднага си връщаха топката. Стигнахме дотук, защото имаме този манталитет след победите над Челси и Борусия (Дортмунд). Като оставим настрана системата, разликата беше в играчите“, завърши Паладино.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Еди Хау: Доказахме, че можем да играем срещу най-добрите

Еди Хау: Доказахме, че можем да играем срещу най-добрите

  • 11 март 2026 | 04:28
  • 173
  • 0
Ханзи Флик Доволен съм от резултата, но не и от играта

Ханзи Флик Доволен съм от резултата, но не и от играта

  • 11 март 2026 | 03:59
  • 234
  • 0
Симеоне: Този резултат не ни гарантира, че ще продължим

Симеоне: Този резултат не ни гарантира, че ще продължим

  • 11 март 2026 | 03:30
  • 401
  • 0
Тудор: Трябва да останем позитивни

Тудор: Трябва да останем позитивни

  • 11 март 2026 | 02:56
  • 378
  • 0
Компани: Трябва да останем концентрирани за реванша

Компани: Трябва да останем концентрирани за реванша

  • 11 март 2026 | 02:29
  • 596
  • 0
Треньорът на Галатасарай: Тази победа не е случайност

Треньорът на Галатасарай: Тази победа не е случайност

  • 11 март 2026 | 02:11
  • 367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 22033
  • 176
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

  • 10 март 2026 | 23:54
  • 19305
  • 16
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

  • 10 март 2026 | 23:59
  • 21268
  • 7
Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

  • 10 март 2026 | 21:39
  • 36749
  • 47
Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 27939
  • 113
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 55594
  • 324