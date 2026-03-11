Паладино: Байерн на моменти бяха неудържими

Треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино трябваше да преглътне горчив хап след загубата с 1:6 от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Той похвали представянето на съперника и призна, че на моменти играчите на баварците са били неудържими. Въпреки всичко той е категоричен, че няма да прави големи промени и ще използва тази загуба за трупане на полезен опит.

„Първо, нека поздравим Байерн. Много силен отбор, на моменти бяха наистина неудържими. За нас най-добрият играч бяха нашите фенове. Искам да им благодаря. Те ни подкрепяха до самия край въпреки поражението. Това е опит, който ще ни накара да израснем. Бих подходил по същия начин, ако трябваше да играем отново. Ако сме стигнали дотук – до полуфиналите за Купата на Италия и се борим в първенството – то е заради нашия манталитет и затова бих играл така отново“, заяви Паладино.

„През второто полувреме отпаднахме физически. Те дриблират срещу теб и имат тези невероятно силни крила. Това е отбор, който е предопределен да стигне до края. Въпреки това съм доволен от отбора, който се раздаде до последно. И отново искам да благодаря на феновете.“

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Паладино настоява, че няма да се откаже от системата си на игра с персонална защита, дори и тя да е била част от причината за провала срещу Байерн.

„Очаквахме да ни поставят в трудна ситуация със силните си играчи в атака и включванията от дълбочина. Приемаме техните качества и силни страни. Стигнахме дотук, защото имаме този манталитет и няма да го променим. Няма да се защитаваме зоново, приемаме резултата – или печелим, или се учим. Никога не съм виждал играчи с такива качества. Наистина ме впечатлиха. Винаги подаваха на предпочитания крак на съотборника си и с точната скорост. Можеш да се опиташ да играеш прибрано, но те пак ще те наранят“, допълни специалистът.

Той призна, че и контузиите на важни играчи също са оказали негативно влияние.

„Имахме четирима важни отсъстващи играчи, нямахме много опции в атака и предпочетохме да запазим състава от мача с Удинезе през уикенда. Така и не успяхме да организираме играта си. Те бяха агресивни и веднага си връщаха топката. Стигнахме дотук, защото имаме този манталитет след победите над Челси и Борусия (Дортмунд). Като оставим настрана системата, разликата беше в играчите“, завърши Паладино.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages