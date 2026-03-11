Популярни
  Компани: Трябва да останем концентрирани за реванша

Компани: Трябва да останем концентрирани за реванша

  • 11 март 2026 | 02:29
  • 344
  • 0

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани остана доволен от успеха с 6:1 над Аталанта в Шампионската лига. Той обаче предупреди, че отборът му не бива да се отпуска след тази гръмка победа и трябва да остане концентриран и за реванша.

„Все още предстои реванш, така че трябва да останем концентрирани. Ключът тази вечер беше в намирането на правилния подход към мача. Нашата персонална защита (човек срещу човек) беше много важна тактически, а засилването на пресата ни помогна много. Не ни е за първи път да се изправяме срещу отбор като Аталанта, който обича да атакува, така че играта срещу такъв тип футбол не беше изненада за нас“, заяви Компани.

Той не спести похвали за автора на два от головете Майкъл Олисе.

„Той дойде тук с манталитет, който му дава шанс да бъде един от най-добрите играчи в света. Той е изключително детайлен в това, което прави. Не искам наистина да сравнявам играчи, защото те са различни – но играх с Кевин де Бройне и имах късмета да го гледам как израства от млад играч до суперзвезда. Той имаше тази обсесия към детайла. Майкъл също я притежава. Това не е достатъчно. Трябва да го подтикваме да прави повече, но той е на много добра траектория", смята специалистът.

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Той заяви, че обича подобни мачове и не чувства напрежение в тях.

„Никога не съм го възприемал като напрежение. Обичам тези периоди, в които имаш възможност – а първо трябва да се трудиш за тези възможности. Имаме реванш у дома и искаме да продължим напред. Заявихме много високо какви са целите на Байерн в това състезание. Сега сме в период, в онзи тунел, където нещата са както трябва. Без страх. Просто гледаме към възможността и се възползваме от шансовете си“, завърши белгиецът.

Снимки: Imago

