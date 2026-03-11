Кимих увери, че не си е изкарал умишлен жълт картон

Капитанът на Байерн (Мюнхен) Йошуа Кимих заяви, че не е получил умишлено жълт картон срещу Аталанта с цел да изчисти наказанието си и да бъде на линия за четвъртфиналите в Шампионската лига.
Халфът получи жълт картон за бавене на време преди пряк свободен удар в края на триумфа на Байерн с 6:1 в Италия и сега е наказан за реванша следващата седмица в Мюнхен. Същото важи и за играча на мача във вторник, Майкъл Олисе, който вкара два пъти и направи асистенция.
Байерн има достатъчно дълбочина в състава, за да компенсира отсъствието на двамата предвид очертаващия се протоколен реванш. Кимих и Олисе след това отново ще имат право да играят на четвъртфиналите, където Байерн ще срещне победителя от двубоя Реал Мадрид - Манчестър Сити.
Преди време бившият защитник на Реал Серхио Рамос веднъж беше наказан за допълнителен мач от Шампионската лига за умишлено изкаран жълт картон, но Кимих каза, че не го е направил умишлено.
„Обикновено съм човек, който иска да играе всеки мач. Отне ми известно време, но не исках да поставя топката под пресата. Определено се забавих", каза капитанът на баварците и на Германия. Кимих добави, че вярва, че е получил жълт картон само защото играчът на Аталанта Юнус Муса се нахвърли върху него, ядосан заради загубата на време, и ритна топката към Кимих, след което и двамата видяха жълт картон.
Снимки: Imago