Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Българите на Световното в Торун - Христо Илиев

Българите на Световното в Торун - Христо Илиев

  • 12 март 2026 | 17:22
  • 750
  • 0

Христо Илиев е един от четиримата български атлети, които следващата седмица ще вземат участие на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. 2026 г. беше шеметна до момента за таланта от Сливен. Той направи три поправки на националния рекорд на България на 60 метра, като прати в историята 48-годишния рекорд на Петър Петров от 6.58 секунди.

Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша
Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

Илиев първо постигна 6.54 сек на турнир в Белград, седмица по-късно на Балканиадата в същата зала свали постижението до 6.53 сек. В последния ден на февруари Илиев спечели и националната титла на България с 6.51 сек. Постижението му е и нов европейски рекорд за младежи под 23 години.

Илиев беше участник на Европейското първенство по лека атлетика в Апелдорн през миналата година, а сега ще направи дебюта си и на световно в зала.

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков
Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

Състезателят на Валя Демирева има и едно четвърто място във финала на 100 метра при юношите под 20 г. в Йерусалим през 2023 г. През 2024 пък беше полуфиналист на 100 м на Световното за юноши в Лима, Перу.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

  • 12 март 2026 | 16:31
  • 1481
  • 0
Българите на Световното в Торун - Александра Начева

Българите на Световното в Торун - Александра Начева

  • 12 март 2026 | 16:13
  • 1150
  • 0
Томпсън, Блейк и Левъл повеждат Ямайка на Световното в Торун

Томпсън, Блейк и Левъл повеждат Ямайка на Световното в Торун

  • 12 март 2026 | 14:15
  • 351
  • 0
Олислагерс, Маршал и Хъл повеждат Австралия на Световното в зала

Олислагерс, Маршал и Хъл повеждат Австралия на Световното в зала

  • 12 март 2026 | 14:08
  • 316
  • 0
БФЛА обяви финансовите бонуси за Световното в зала

БФЛА обяви финансовите бонуси за Световното в зала

  • 12 март 2026 | 13:51
  • 1427
  • 0
Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

  • 11 март 2026 | 16:21
  • 3742
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 7059
  • 20
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 25062
  • 148
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 19744
  • 45
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 11294
  • 11
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 7115
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 6736
  • 20