Българите на Световното в Торун - Христо Илиев

Христо Илиев е един от четиримата български атлети, които следващата седмица ще вземат участие на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. 2026 г. беше шеметна до момента за таланта от Сливен. Той направи три поправки на националния рекорд на България на 60 метра, като прати в историята 48-годишния рекорд на Петър Петров от 6.58 секунди.

Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

Илиев първо постигна 6.54 сек на турнир в Белград, седмица по-късно на Балканиадата в същата зала свали постижението до 6.53 сек. В последния ден на февруари Илиев спечели и националната титла на България с 6.51 сек. Постижението му е и нов европейски рекорд за младежи под 23 години.

Илиев беше участник на Европейското първенство по лека атлетика в Апелдорн през миналата година, а сега ще направи дебюта си и на световно в зала.

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

Състезателят на Валя Демирева има и едно четвърто място във финала на 100 метра при юношите под 20 г. в Йерусалим през 2023 г. През 2024 пък беше полуфиналист на 100 м на Световното за юноши в Лима, Перу.