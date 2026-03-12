Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Българите на Световното по лека атлетика в зала - Никола Караманолов

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Никола Караманолов

  • 12 март 2026 | 17:58
  • 355
  • 0
Българите на Световното по лека атлетика в зала - Никола Караманолов

Никола Караманолов е е един от четиримата български атлети, които следващата седмица ще вземат участие на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. За него това ще бъде второ поредно участие на планетарен форум под покрив след Нандзин 2025, където направи своя дебют на световно при мъжете. Караманолов направи силен зимен сезон, като на Националния шампионат в София в края на февруари завърши втори във финала на 60 м с личен рекорд от 6.60 секунди. Именно този резултат му гарантира мястото на Световното в Торун.

Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша
Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

Миналата зима възпитаникът на Петрана Чамова беше полуфиналист на Европейското в зала в Апелдорн. През 2024 г. Караманолов беше полуфиналист на 100 метра на Световното първенство за юноши в Лима, Перу.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

  • 12 март 2026 | 16:31
  • 1491
  • 0
Българите на Световното в Торун - Александра Начева

Българите на Световното в Торун - Александра Начева

  • 12 март 2026 | 16:13
  • 1156
  • 0
Томпсън, Блейк и Левъл повеждат Ямайка на Световното в Торун

Томпсън, Блейк и Левъл повеждат Ямайка на Световното в Торун

  • 12 март 2026 | 14:15
  • 352
  • 0
Олислагерс, Маршал и Хъл повеждат Австралия на Световното в зала

Олислагерс, Маршал и Хъл повеждат Австралия на Световното в зала

  • 12 март 2026 | 14:08
  • 316
  • 0
БФЛА обяви финансовите бонуси за Световното в зала

БФЛА обяви финансовите бонуси за Световното в зала

  • 12 март 2026 | 13:51
  • 1427
  • 0
Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

  • 11 март 2026 | 16:21
  • 3742
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 7116
  • 20
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 25130
  • 148
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 19791
  • 45
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 11327
  • 11
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 7133
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 6750
  • 20