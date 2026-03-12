Българите на Световното по лека атлетика в зала - Никола Караманолов

Никола Караманолов е е един от четиримата български атлети, които следващата седмица ще вземат участие на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. За него това ще бъде второ поредно участие на планетарен форум под покрив след Нандзин 2025, където направи своя дебют на световно при мъжете. Караманолов направи силен зимен сезон, като на Националния шампионат в София в края на февруари завърши втори във финала на 60 м с личен рекорд от 6.60 секунди. Именно този резултат му гарантира мястото на Световното в Торун.

Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша

Миналата зима възпитаникът на Петрана Чамова беше полуфиналист на Европейското в зала в Апелдорн. През 2024 г. Караманолов беше полуфиналист на 100 метра на Световното първенство за юноши в Лима, Перу.