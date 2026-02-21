Популярни
Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Христо Илиев пред Sportal.bg: Следващия сезон мисля, че е напълно постижимо бягане под 6.50 сек

  • 21 фев 2026 | 18:54
  • 504
  • 0

Христо Илиев спечели балканската титла на 60 метра при мъжете с нов национален рекорд от 6.53 секунди. Той даде ексклузивно интервю за Sportal.bg минути след победата си.

“Уникално е чувството. Миналата седмица моята треньорка (б.а. Валя Демирева) не успя да дойде на турнира в Белград. Много се радвам, че този път успя да е тук и да види този национален рекорд. Без нея това нещо просто нямаше как да стане.

Този сезон не мисля, че ще е възможно да бягам под 6.50 сек, може би 6.51-6.52 сек е в рамките на моите възможности. Но вече за следващия сезон мисля, че е напълно постижимо бягане под 6.50 сек”, каза Илиев пред Sportal.bg.

Цялото интервю с новия национален рекордьор на 60 метра може да намерите във видеото.

