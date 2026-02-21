Христо Илиев балкански шампион на 60 метра с нов национален рекорд

Христо Илиев продължава с отличните си изяви през сезона и за втори път този месец подобри националния рекорд на България на 60 метра. Талантът от Сливен спечели балканската титла в Белград с постижение от 6.53 секунди. По-рано този месец отново в Белград той също постигна национален рекорд от 6.54 сек, а свали още стотна от върховото си постижение. Другият българин във финала Никола Караманолов, който даде трети резултат в сериите, направи фалстарт и беше дисквалифициран.

Среброто на 60 м при мъжете грабва словенецът Аней Чурин Прапотник с личен рекорд от 6.57 сек, а бронза заслужи турчинът Ертан Йозкан с 6.61 сек.

Кристен Радуканова завърши осма във финала на 60 м при жените със 7.52 сек. Титлата спечели австрийката Изабел Пош със 7.29 сек.

Снимка: Ивайло Дончев/БФЛА