  Вижте рекордните бягания на Христо Илиев на 60 метра

Вижте рекордните бягания на Христо Илиев на 60 метра

  2 март 2026 | 11:12
Христо Илиев е новият национален рекордьор на България на 60 метра при мъжете, след като три пъти през февруари направи поправка на постижението на Петър Петров от 6.58 секунди, което седя на върха във вечната българска ранглиста 48 години.

54 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден I

Илиев първо бяга 6.54 сек на турнира в Белград в началото на февруари. Седмица по-късно сливналията стана и балкански шампион отново в Белград с 6.53 сек. В събота възпитаникът на Валя Демирева свали върховото постижение на България на 60 метра до 6.51 сек.

Представяме ви два от рекордите на Христо Илиев (6.53 и 6.51), заснети от операторите на Sportal.bg.

Снимки: Владимир Иванов

