Почина олимпийският шампион на 1500 м от 1956 г. Рон Дилейни

Световната атлетика с дълбока скръб съобщи, че ирландският олимпийски шампион на 1500 метра от 1956 г. Рон Дилейни е починал в сряда (11) на 91-годишна възраст.

Дилейни ще бъде запомнен най-вече със спечелването на олимпийската титла на 1500 метра в Мелбърн през 1956 г., когато с опустошителен финален спринт поставя нов олимпийски рекорд от 3:41.2. По това време той е едва на 21 години. До ден днешен той остава последният ирландски атлет, спечелил златен олимпийски медал в леката атлетика.

Роден в Арклоу, графство Уиклоу, на 6 март 1935 г., Дилейни се премества в Дъблин като дете и се развива като един от най-талантливите бегачи на средни разстояния на своето поколение. Той учи в университета Villanova в САЩ под ръководството на известния треньор Джъмбо Елиът и се радва на забележителен успех в колежанските състезания, печелейки множество титли от NCAA и утвърждавайки се като доминиращ атлет.

През 1956 г. той се присъединява към елитната група атлети, пробягали една миля под четири минути, с време 3:59.0, преди да постигне олимпийска слава в Мелбърн. Победата му предизвиква огромен интерес към леката атлетика в Ирландия и го издига до статут на национален герой.

Дилейни продължава да се състезава на международно ниво и през следващите години, като печели бронз на 1500 м на Европейското първенство в Стокхолм през 1958 г. и отново представя Ирландия на Олимпийските игри в Рим през 1960 г.

След като се оттегля от състезателната атлетика през 1962 г., Дилейни се радва на успешна кариера в бизнеса и спортната администрация, като същевременно остава пламенен посланик на леката атлетика. По-късно той основава компания за спортен маркетинг и консултации и дълги години е активен член на Ирландската асоциация на олимпийците, продължавайки да вдъхновява поколения атлети.

Постиженията на Дилейни отдавна са признати както в Ирландия, така и в международен план. През 2006 г. му е присъдено званието „Почетен гражданин на Дъблин“, а в негова чест са кръстени спортни съоръжения, улици и обществени обекти в Ирландия като признание за трайното му наследство.

"Невероятно тъжно е да науча за кончината на Рон Дилейни, чиято олимпийска победа на 1500 м в Мелбърн – оставаща последното олимпийско злато за Ирландия в атлетиката – го превърна в колос на ирландската атлетика“, заяви президентът на Световната атлетика Себастиан Коу.

"Рон вдъхнови поколения ирландски атлети чрез успехите си в американската колежанска лека атлетика. Кариерата му в атлетиката пламтя изключително ярко, но сравнително кратко, преди да пренесе своята безкомпромисна воля от пистата към успешна кариера в бизнеса и като вдъхновяващ лидер в ирландския спорт в продължение на няколко десетилетия. Ценях неговата подкрепа, приятелство и моментите, които споделяхме заедно, не на последно място по време на Нощта на наследството на милята на Световната атлетика през 2019 г., когато събрахме братството, чиито подвизи в дисциплината миля отекнаха в целия спортен свят.“

Дилейни е починал в Дъблин след кратко боледуване, само дни след като е отпразнувал своя 91-ви рожден ден.

Снимки: Imago