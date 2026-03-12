Дуплантис ще атакува рекорда на турнира в Париж

Суперзвездата в овчарския скок Мондо Дуплантис ще се опита да подобри собствения си рекорд на турнира, когато се завърне в Париж за осмия кръг от Диамантената лига на 28 юни.

Двукратният олимпийски шампион и 14-кратен световен рекордьор Дуплантис се завръща на Meeting de Paris за първи път от 2024 г. като част от стремежа си към шеста поредна титла от Диамантената лига.

Шведската звезда постави рекорда на турнира в Париж с 6.01 метра през 2021 г., като също така преодоля шест метра при последното си участие на стадион "Шарлети“ през 2024 г.

След като спечели третата си златна титла от Световното първенство по лека атлетика миналия септември, Дуплантис ще се надява да продължи изключителната си доминация в Диамантената лига и през 2026 г.

Той има пет поредни титли от веригата от 2021 г. насам, като в този период е записал 41 победи в Диамантената лига.

Шеста титла през 2026 г. ще го доближи само на една от абсолютния рекорд, който се държи от неговия колега в овчарския скок Рено Лавийени.

Освен в Париж, настоящият шампион се очаква да се състезава и в Кецяо, Стокхолм, Лондон и Силезия тази година.

Париж е осмият кръг от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Доха на 8 май и завършва с двудневен финал на веригата в Брюксел на 4-5 септември.