Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис ще атакува рекорда на турнира в Париж

Дуплантис ще атакува рекорда на турнира в Париж

  • 12 март 2026 | 20:00
  • 375
  • 0
Дуплантис ще атакува рекорда на турнира в Париж

Суперзвездата в овчарския скок Мондо Дуплантис ще се опита да подобри собствения си рекорд на турнира, когато се завърне в Париж за осмия кръг от Диамантената лига на 28 юни.

Двукратният олимпийски шампион и 14-кратен световен рекордьор Дуплантис се завръща на Meeting de Paris за първи път от 2024 г. като част от стремежа си към шеста поредна титла от Диамантената лига.

Шведската звезда постави рекорда на турнира в Париж с 6.01 метра през 2021 г., като също така преодоля шест метра при последното си участие на стадион "Шарлети“ през 2024 г.

След като спечели третата си златна титла от Световното първенство по лека атлетика миналия септември, Дуплантис ще се надява да продължи изключителната си доминация в Диамантената лига и през 2026 г.

Той има пет поредни титли от веригата от 2021 г. насам, като в този период е записал 41 победи в Диамантената лига.

Шеста титла през 2026 г. ще го доближи само на една от абсолютния рекорд, който се държи от неговия колега в овчарския скок Рено Лавийени.

Освен в Париж, настоящият шампион се очаква да се състезава и в Кецяо, Стокхолм, Лондон и Силезия тази година.

Париж е осмият кръг от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Доха на 8 май и завършва с двудневен финал на веригата в Брюксел на 4-5 септември.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

  • 12 март 2026 | 16:31
  • 4118
  • 0
Българите на Световното в Торун - Александра Начева

Българите на Световното в Торун - Александра Начева

  • 12 март 2026 | 16:13
  • 1674
  • 0
Томпсън, Блейк и Левъл повеждат Ямайка на Световното в Торун

Томпсън, Блейк и Левъл повеждат Ямайка на Световното в Торун

  • 12 март 2026 | 14:15
  • 397
  • 0
Олислагерс, Маршал и Хъл повеждат Австралия на Световното в зала

Олислагерс, Маршал и Хъл повеждат Австралия на Световното в зала

  • 12 март 2026 | 14:08
  • 358
  • 0
БФЛА обяви финансовите бонуси за Световното в зала

БФЛА обяви финансовите бонуси за Световното в зала

  • 12 март 2026 | 13:51
  • 1635
  • 0
Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

Бегачка изми зъбите си на 32-рия километър от маратон и това може би е спасило състезанието ѝ

  • 11 март 2026 | 16:21
  • 3765
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 15841
  • 39
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 18546
  • 44
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 35622
  • 193
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 25885
  • 53
Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа: отмениха гол на Щутгарт

Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа: отмениха гол на Щутгарт

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 10126
  • 7
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 9608
  • 22