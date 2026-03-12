Рууд се оказа лесно препятствие за Алкарас

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс. Испанецът елиминира в два сета Каспер Рууд - 6:1, 7:6(2).

Алкарас имаше много повече проблеми в предишния кръг, когато трябваше да прави обрат срещу Артур Риндеркнех. В спор за място на поуфиналите той ще се изправи срещу Камерън Нори.

Алкарас поведе с 5:0 в първия сет и даде само един гейм на съперника си. Рууд се държа значително по-раявностойно на корта във втораат част. Норвежецът стигна до тайбрек, но в него изостана от самото начало и нямаше шанс да удължи двубоя.

Все пак, 13-тият в света норвежец накара публиката да стане на крака с атрактивен удар между краката, който завърши с точка в негова полза.

Алкарас е двукратен шампион в Индиън Уелс. Той спечели турнира през 2023 и 2024 година. Неговият съперник на четвъртфиналите Камерън Нори пък триумфира в надпреварата през 2021 година.

