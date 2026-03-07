Популярни
Безмилостен Синер на старта в Индиън Уелс

  • 7 март 2026 | 10:13
  • 287
  • 0
Безмилостен Синер на старта в Индиън Уелс

Яник Синер беше безпощаден в първия си мач на "Мастърс"-а в Индиън Уелс в петък, побеждавайки чешкия квалификант Далибор Свърчина с 6:1, 6:1. В стремежа си към първата си титла в Индиън Уелс, вторият поставен доминираше над съперника с мощни удари и високо темпо, стигайки до победа само за 64 минути.

„Чувствам се психически в много добро състояние“, каза Синер, който играеше за първи път след загубата си в Доха от Якуб Меншик. „Спокоен съм, отпуснат съм. Но също така съм много щастлив да се състезавам. Свършихме много работа – много часове на корта и много часове във фитнеса. Опитвам се да стана малко по-силен физически. Правехме двойни тренировъчни сесии и почти нямахме почивни дни.“

Най-доброто постижение на Синер в калифорнийската пустиня е достигане до полуфиналите през 2023 и 2024 година. Ако 24-годишният тенисист спечели титлата тази година, ще има пълен комплект титли от всички шест турнира "Мастърс" на твърди кортове.

Синер играеше плътно до основната линия и принуди Свърчина да заема дълбока позиция на корта, което позволи на италианеца да излиза напред и да приключва разиграванията на мрежата. Според статистиката той спечели 15 от 17 точки при излизанията си на мрежата.

От резултат 1:1 в първия сет Синер спечели девет поредни гейма, преди Свърчина да успее да вземе още един. Носителят на 24 титли на ниво ATP, който е само на пет победи от своята 100-а победа в мач на "Мастърс", подобри баланса си през сезона на 8 победи и 2 загуби.

Италианецът ще се изправи в следващия кръг срещу канадеца Денис Шаповалов, който елиминира поставения под №29 Томас Мартин Ечевери с 6:3, 2:6, 7:6(5). Левичарят записа 43 уинъра срещу аржентинеца и излезе на мрежата 22 пъти, като спечели 15 от тези точки.

Синер и Шаповалов имат баланс 1:1 в директните си двубои. Синер победи канадеца в четири сета на миналогодишния US Open, а Шаповалов спечели техния петсетов сблъсък на Australian Open през 2021 година.

