Джокович няма умора: С Циципас сформираха дует и прегазиха шампионите в Индиън Уелс

  • 10 март 2026 | 09:04
  • 518
  • 0
По-известни със съперничеството си на сингъл, Джокович и Циципас сформираха необичаен дует за "Мастърс" турнира в Индиън Уелс. Двамата са играли 14 пъти един срещу друг на сингъл в ATP Тур, но никога до момента не си бяха партнирали на корта. Техният дебют като тандем се оказа повече от успешен, след като в първия кръг поднесоха изненада, побеждавайки шампионите Марсело Аревало и Матео Павич с 6:3, 6:2.

Участващите с "уайлд кард" Джокович и Циципас бързо намериха своя ритъм и записаха убедителна победа за 53 минути срещу третите поставени Аревало и Павич, които спечелиха титлата през 2025 г.

Ноле и Стефанос контролираха мача благодарение на страхотния си сервис пред пълните трибуни на Стадион 3. Те спечелиха 89 процента от точките при първи сервис и спасиха всичките четири точки за пробив, пред които се изправиха.

Във втория кръг те ще се срещнат с Артур Риндеркнеш и Валентен Вашро.

На сингъл Новак Джокович се класира за осминафиналите в Индиън Уелс, побеждавайки Александър Ковачевич с 6:4, 1:6, 6:4. В следващия си мач той ще играе срещу победителя от мача Серундоло - Дрейпър.

ВИДЕО Джокович оцеля срещу Майхшак за трети кръг: Ноле се мъчи с контузия, повръща, а след два часа сломи поляка!

