Джак Дрейпър продължава защитата на титлата си в Индиън Уелс

Джак Дрейпър продължи впечатляващото си завръщане след контузия на ръката, побеждавайки Франсиско Серундоло (Аржентина) в третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара. Британецът се възползва и от известна доза късмет в края на втория сет, за да си стигне до успеха с 6:1, 7:5 и да си осигури среща на осминафиналите с рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович.

24-годишният Дрейпър се завърна след осеммесечно отсъствие в Дубай миналата седмица, а победата му над Серундоло бе първа в поредица от мачове на един и същ турнир след Куинс Клъб през юни миналата година.

„Едва стигам до точката, в която играя без болка в ръката си, така че не е лесно да се чувствам наистина уверен. Очевидно имам малко игрови опит, но трябва да приема, че тенисът ми няма да е на високо ниво още известно време“, заяви той пред Sky Sports.

Дрейпър ще трябва да покаже по-добро представяне срещу Джокович, който достигна до четвъртия кръг за първи път от 2017-а, след като победи Александър Ковачевич с 6:4, 1:6, 6:4.

„Гледам го от малък и според мен той е най-великият тенисист на всички времена. Когато се изправиш срещу него, знаеш, че той ще бъде психически готов, знаеш, че ще направи мача невероятно труден и ще играе невероятен тенис, а аз ще трябва да съм готов за това“, допълни британецът.

Двама от поставените напуснаха турнира. Номер 7 Тейлър Фриц (САЩ) загуби от сънародника си Алекс Микелсен с 4:6, 6:7(6), а номер 10 Александър Бублик (Казахстан) отстъпи пред Ринки Хиджиката (Австралия) със 7:6(3), 6:7(3), 3:6.

11-ият в схемата Даниил Медведев (Русия) постигна лесен успех над Себастиан Баес (Аржентина) с 6:4, 6:0 и също ще играе в четвъртия кръг на надпреварата.