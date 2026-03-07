Зверев надви Беретини и продължава в третия кръг в Индиън Уелс

Александър Зверев си осигури място в третия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс. Германецът се наложи над Матео Беретини от Италия с 6:3, 6:4. Срещата продължи 1 час и 30 минути.

Зверев записа четири аса, допусна три двойни грешки и реализира три от десетте си възможности за пробив. Неговият опонент от своя страна отбеляза седем аса, направи четири двойни грешки и не успя да се възползва от нито един от двата си брейкпойнта.

В следващия етап на надпреварата Зверев ще се изправи срещу победителя от двубоя между Емил Руусувуори (Финландия) и Алекс Микелсен (САЩ).

За третия кръг се класираха още Бен Шелтън, Мартон Фучович, Лърнър Тиен, Нуно Боржеш, Вит Коприва, Роберто Баутиста-Агут и Феликс Оже-Алиасим.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages