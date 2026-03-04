Джак Дрейпър е амбициран да се бори за нов трофей в Индиън Уелс

Защитаващият титлата си Джак Дрейпър настоя, че отново ще бъде претендент за трофея на турнира по тенис в Индиън Уелс. Британецът постигна най-големия успех в кариерата си в калифорнийската пустиня преди 12 месеца, а сега се завръща там след 8-месечно отсъствие от кортовете поради контузия на ръката.

В Дубай миналата седмица Дрейпър изигра първия си турнир от ATП тура след този в Куийнс Клъб през юни, като загуби във втория кръг от Артюр Риндеркнех.

На пресконференция преди надпреварата в Индиън Уелс Дрейпър каза: „Чувствам, че нямаше да съм тук, нямаше да участвам, ако не усещах, че мога отново да стигна до края. Това вероятно беше основната причина да не отида в Австралия - просто защото, ако ще участвам в турнир, искам да се чувствам физически готов не само да участвам, но и да стигна до финала, защото вярвам в играта си толкова много, че когато изляза на корта, знам, че мога да направя страхотни неща.“

„Честно казано, в момента съм много благодарен, че се върнах на корта, че се върнах в тура. Чувствам, че се подобрих много като играч през последните осем месеца, но осъзнавам, че бях далеч от тениса, така че нека видим какво ще се случи. Не прекалявам с нещата. Основният ми приоритет е да се грижа за тялото си, да се уверя, че когато мога да изляза на корта, съм напълно подготвен за това, което предстои“, добави той, цитиран от агенция Reuters.

Джак Дрейпър продължава да носи предпазен ръкав на лявата си ръка, но беше категоричен: „Не се страхувам за ръката си. Знам, че имам страхотни хора около себе си. Имам добър опит с това и просто искам да се уверя, че правя всички правилни неща, за да мога да продължавам седмица след седмица и да остана в тура.“

Сред отстранените от Дрейпър миналата година беше и водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас, който ще се стреми да продължи силния си старт на сезона, а вторият в света Яник Синер се завръща в Индиън Уелс, след като пропусна миналогодишното събитие, тъй като беше санкциониран за допинг нарушение.

„Много съм доволен как се чувствам и в какъв психически момент се намирам. Сезонът току-що започна, така че това са много важни няколко турнира за мен. Чувствам се способен да играя добър тенис“, заяви Синер.