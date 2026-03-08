Дрейпър стартира успешно защитата на Индиън Уелс, Джокович мина през труден обрат

Джак Дрейпър започна защитата на титлата си на Мастърса в Индиън Уелс с обрат, след като победи Роберто Баутиста-Агут с 2:1 сета, 3:6, 6:3, 6:2. Всеки един от трите сета бе решен с по един пробив. Дрейпър направи 43 уинъра и допусна 27 непредизвикани грешки. Британецът, който наскоро се завърна на корта след контузия, ще срещне Франсиско Серундоло в третия кръг на турнира.

Debut con triunfo para Francisco Cerúndolo 🇦🇷 en Indian Wells 💪



✅ 6-4 5-7 7-6 a Benjamin Bonzi 🇫🇷

🔜 Jack Draper 🇬🇧 pic.twitter.com/5TWHF1awra — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) March 7, 2026

Новак Джокович също стартира участието си в надпреварата, като стигна до труден успех 4:6, 6:1, 6:2 над поляка Камил Майхшак. Това бе първи мач за 38-годишния сърбин след финала на Australian Open, загубен от Карлос Алкарас. В следващия кръг третият поставен ще се изправи срещу Александър Ковачевич, който надви Корентен Муте с 2:0 сета. Досега Джокович и Ковачевич са се срещали веднъж, като сърбинът печели срещата им на Ролан Гарос без да загуби сет.

Междувременно Григор Димитров се изправи срещу световния номер едно Карлос Алкарас. За съжаление, българинът не успя да надскочи очакванията и зауби след малко повече от час игра след 2:6 3:6.

Каспер Рууд продължава напред след успех с 2:0 сета, 6:1, 7:6(4) срещу казахстанеца Александър Шевченко, а Жоао Фонсека спаси 2 мачбола, за да победи 16-ия поставен Карен Хачанов с 4:6, 7:6(9), 6:4.