Синер разби Шаповалов, Зверев също продължава в Индиън Уелс след тежък дуел

  • 9 март 2026 | 12:05
  • 504
  • 0
Синер разби Шаповалов, Зверев също продължава в Индиън Уелс след тежък дуел

Вторият в световната ранглиста Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс, САЩ, с награден фонд 9,4 милиона долара.

24-годишният италианец спечели убедително срещу Денис Шаповалов (Канада) с 6:3, 6:2 за час и 11 минути игра. Канадецът поведе с 1:0 в първия сет, благодарение пробив без загубена точка, но Синер веднага отговори със същото, а до края на частта добави още един брейк при 4:3, за да излезе напред в общия резултат.

Във втория сет Синер поведе с 1:0 след третата си точка за пробив, а до края на частта спечели четири гейма на нула, включително и на сервис на Шаповалов, за да се поздрави с победата.

В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу Жоао Фонсека (Бразилия), който отстрани представителя на домакините Томи Пол с 6:2, 6:3.

Поставеният под номер три Александър Зверев (Германия) надигра американеца Брандън Накашима със 7:6(2), 5:7, 6:4 в мач, продължил два часа и 31 минути. Първият пробив в срещата дойде чак при 5:5 във втория сет и беше дело на Накашима, а американецът затвори частта със силен гейм на собствен сервис.

В решаващия сет отново двамата бяха изключително равностойни, с първия си брейк в двубоя, дошъл в последния гейм, Зверев успя да си осигури място в четвъртия кръг. Там той ще срещне друг представител на домакините - Франсис Тиафо, който елиминира Флавио Коболи (Италия) с 6:1, 6:2 за малко над час.

Деветият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) осъществи обрат срещу сънародника си Габриел Диало с 6:7(5), 6:3, 6:3 за два часа и 27 минути. Оже-Алиасим успя да намери отговор на силния сервис на двуметровия Диало, въпреки че по-младият от двамата канадци успя да направи 11 аса.

В четвъртия кръг съперник на Оже-Алиасим ще бъде Артюр Фис (Франция), който успя да победи Мартон Фучович (Унгария) с 6:3, 7:5.

В битка между двама американци Лърнър Тиен постигна втори успех в кариерата си срещу Бен Шелтън в също толкова мачове, побеждавайки го със 7:6(3), 4:6, 6:3.

Негов опонент в следващата фаза ще бъде испанецът Алехандро Давидович Фокина, който се справи с Якуб Меншик (Чехия) с 6:2, 4:6, 6:2.

