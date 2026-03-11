Популярни
  Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Гърция

  • 11 март 2026 | 16:46
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха на старта Хавиер Баранко Косано (Испания) и Александър Мерино (Перу) със 7:5, 6:1. Срещата продължи 77 минути.

Нестеров и Овчаренко спечелиха първия сет с решаващ пробив в 11-ия гейм, а във втората част взеха четири поредни гейма – от 2:1 до 6:1. За място на полуфиналите българинът и украинецът ще играят срещу четвъртите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Ян Йермар (Чехия).

Нестеров постигна и три победи на сингъл и утре ще играе във втория кръг. Националът спечели два мача в квалификациите и един в основната схема, а следващият му съперник ще бъде третият поставен и №246 в световната ранглиста Том Генч (Германия).

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) загубиха в първия кръг от първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Хеертс (Белгия) с 0:6, 6:7(4). Предната седмица Генов и Бас стигнаха до финала на двойки на друг турнир в Херсонисос.

