Донски отпадна на сингъл в Кигали

  • 11 март 2026 | 15:41
  • 122
  • 0
Националът на България за Купа “Дейвис” Александър Донски отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите “Чалънджър 100” в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът, който премина квалификациите след два успеха, допусна поражение от Макс Хаукес (Нидерландия)с 6:7(8), 6:7(1) за малко повече от два часа на корта.

Двамата си размениха по един пробив в двата сета, но в двата тайбрека Донски не успя да вземе аванс и загуби двубоя.

В надпреварата на двойки Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще играят по-късно днес срещу Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).

През 2025 година Донски и Бантия спечелиха друг турнир от сериите “Чалънджър” в Руанда, а миналата седмица станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали.

