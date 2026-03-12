Популярни
  Тенис
  Швьонтек се класира за четвъртфиналите в Индиън Уелс

  12 март 2026
Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на силния турнир на твърди кортове в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара. Втората поставена в схемата полякиня, двукратна шампионка в състезанието, се наложи над Каролина Мухова (Чехия) с 6:2, 6:0.

Швьонтек ще играе с победителката от мача между Катержина Синиакова (Чехия) и Елина Свитолина (Украйна) за място на полуфиналите.

Полякинята е сред най-добрите 8 в Индиън Уелс за четвърта поредна година.

Номер 5 Джесика Пегула от САЩ постигна успех над Белинда Бенчич (Швейцария) с 6:3, 7:6(5), осигурявайки си място в следващата фаза. 

Снимки: Gettyimages

