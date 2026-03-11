Популярни
»
  Sportal.bg
  Тенис
  3. Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Гърция

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Гърция

  • 11 март 2026 | 19:26
  • 463
  • 1
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Гърция

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара. 19-годишната българка победи петата поставена в схемата и номер 249 в световната ранглиста Селена Яничиевич (Франция) със 7:6(6), 7:6(8). Срещата продължи два часа и 39 минути.

Денчева пропиля на два пъти аванс от пробив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него тя отрази един сетбол и от първата си възможност спечели частта с 8:6 точки. Националката изостана с 0:3 в началото на втория сет, но изравни за 3:3, а след това пропусна по един мачбол при 5:4 и 6:5. Така и втората част беше решена в тайбрек. В него българката отрази един сетбол и от петата си възможност затвори мача в своя полза.

За място на полуфиналите Росица Денчева ще играе срещу номер 11 в схемата Катарина Хобгарски (Германия), която във втория кръг елиминира българката Виктория Велева с 6:4, 6:4 след час и 45 минути игра.

Тя има две победи от два мача срещу германката, като последната беше през миналата седмица на друг турнир в Ираклион.

Денчева е четвъртфиналистка и в надпреварата на двойки. Българката, в тандем с Витория Паганети (Италия), ще играе утре срещу водачките в схемата Аяна Акли и Алура Замарипа (САЩ).

