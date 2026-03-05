Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Бейл: Ман Юнайтед ми предлагаше повече пари, но аз исках Реал

Бейл: Ман Юнайтед ми предлагаше повече пари, но аз исках Реал

  • 5 март 2026 | 16:30
  • 300
  • 0
Бейл: Ман Юнайтед ми предлагаше повече пари, но аз исках Реал

Гарет Бейл разкри, че офертата на Манчестър Юнайтед е била по-добра финансово, но желанието му е било да играе в Реал Мадрид. Бившият уелски национал премина на “Сантиаго Бернабеу” от Тотнъм през 2013 г. за около 100 милиона евро. Същото лято “червените дяволи” се опитваха да го привлекат.

“Говорих с Дейвид Мойс, но сърцето ме теглеше към Мадрид. С Даниел Леви имах нещо като джентълментско споразумение. Освен това той не искаше да ме продава на конкурент. Не искаме да подсилим друг отбор. Ако ме поиска отбор от чужбина, аз можех да си тръгна, ако не се класираме за Шампионската лига, което се случи. Въпреки тази договорка той доста затрудни трансфера. Мисля, че взех правилното решение. Не избрах парите с Юнайтед. Те предлагаха повече”, сподели Бейл в подкаста “Stick to Football”.

С Реал Гарет спечели пет пъти Шампионската лига и три пъти титлата на Испания. Между него и бившия му клуб Тотнъм обаче остава силна връзка. Той коментира състоянието на лондончани: “Вероятно не плащат достатъчно, бюджетът им за заплати е по-нисък. Можеш да привличаш добри играчи, но вече трябва да даваш 80, 90, 100 милиона за качествен футболист. Те сякаш винаги купуват млади играчи с надеждата, че те ще се развият”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

  • 5 март 2026 | 15:32
  • 1500
  • 0
Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

  • 5 март 2026 | 15:23
  • 1797
  • 1
Братът на Кедира избра да играе за Тунис

Братът на Кедира избра да играе за Тунис

  • 5 март 2026 | 14:06
  • 1013
  • 0
Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

  • 5 март 2026 | 13:41
  • 3236
  • 14
Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

  • 5 март 2026 | 13:07
  • 2680
  • 10
Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

  • 5 март 2026 | 12:36
  • 3015
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

  • 5 март 2026 | 15:44
  • 10934
  • 26
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 21500
  • 47
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 17438
  • 21
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 19686
  • 63
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 24473
  • 138
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 22535
  • 37