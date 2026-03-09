Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ноле не може да тренира от Сабаленка: Арина го разсейва с изкусителна походка

Ноле не може да тренира от Сабаленка: Арина го разсейва с изкусителна походка

  • 9 март 2026 | 10:11
  • 689
  • 0
Ноле не може да тренира от Сабаленка: Арина го разсейва с изкусителна походка

Ново забавно видео с главни действащи лица Новак Джокович и Арина Сабаленка се завъртя в социалните мрежи. В него рекордьорът по титли от Големия шлем се опитва да тренира в Индиън Уелс, но заниманието му е прекъснато от беларуската тенисистка Арина Сабаленка.

Това се случва в момент, когато Ноле се подготвя за изпълнение на начален удар. Сабаленка излиза на корта и с изкусителна походка се разхожда покрай мрежата. Вместо да изпълни сервис, сърбинът леко пуска топката към Арина, която я спира с крак.

Преди няколко дни камерите в Индиън Уелс заснеха и друг любопитен момент между двамата. Арина се похвали на своя добър приятел с годежния пръстен, който получи наскоро от своя приятел.

"Поздравления! О, уау!", възкликна Новак, докато оглеждаше красивото бижу на ръката й, след което сърдечно я прегърна.

Следвай ни:

Още от Тенис

Зверев оцеля в страхотно зрелище срещу Накашима и продължи към осминафиналите

Зверев оцеля в страхотно зрелище срещу Накашима и продължи към осминафиналите

  • 9 март 2026 | 03:02
  • 1317
  • 0
Сабаленка стигна четвъртия кръг в Индиън Уелс

Сабаленка стигна четвъртия кръг в Индиън Уелс

  • 9 март 2026 | 02:36
  • 967
  • 2
Донски преодоля първата фаза на пресявките в Руанда

Донски преодоля първата фаза на пресявките в Руанда

  • 8 март 2026 | 21:25
  • 814
  • 1
Теодор Митев стана шампион на турнир по бадминтон за юноши в Хавана

Теодор Митев стана шампион на турнир по бадминтон за юноши в Хавана

  • 8 март 2026 | 21:14
  • 937
  • 0
Нестеров започна с успех в квалификациите в Гърция

Нестеров започна с успех в квалификациите в Гърция

  • 8 март 2026 | 21:03
  • 978
  • 0
Алкарас разкри с какво е победил Гришо

Алкарас разкри с какво е победил Гришо

  • 8 март 2026 | 17:04
  • 4523
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 25826
  • 80
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 8039
  • 15
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 6090
  • 41
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 5303
  • 4
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 29726
  • 55
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 30780
  • 54