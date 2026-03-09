Ноле не може да тренира от Сабаленка: Арина го разсейва с изкусителна походка

Ново забавно видео с главни действащи лица Новак Джокович и Арина Сабаленка се завъртя в социалните мрежи. В него рекордьорът по титли от Големия шлем се опитва да тренира в Индиън Уелс, но заниманието му е прекъснато от беларуската тенисистка Арина Сабаленка.

Това се случва в момент, когато Ноле се подготвя за изпълнение на начален удар. Сабаленка излиза на корта и с изкусителна походка се разхожда покрай мрежата. Вместо да изпълни сервис, сърбинът леко пуска топката към Арина, която я спира с крак.

Преди няколко дни камерите в Индиън Уелс заснеха и друг любопитен момент между двамата. Арина се похвали на своя добър приятел с годежния пръстен, който получи наскоро от своя приятел.

"Поздравления! О, уау!", възкликна Новак, докато оглеждаше красивото бижу на ръката й, след което сърдечно я прегърна.

Djokovic and Sabalenka share a hug after her engagement. ❤️



The moment he sees her ring. 💍 🤩pic.twitter.com/ZnoQu3A1P0 — Danny (@DjokovicFan_) March 5, 2026