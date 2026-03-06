Арестуваха звезда от НБА за шофиране в нетрезво състояние

Крилото на Финикс Сънс Дилън Брукс е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние в Скотсдейл, Аризона, в ранните часове на петък сутринта, съобщава TMZ Sports. Баскетболистът в момента се възстановява от фрактура на ръката.

Според информацията от властите, предоставена на TMZ, лекото крило е бил задържан около 2:00 часа сутринта и освободен малко след това, приблизително в 3:20 часа. Медията е получила и полицейска снимка на Брукс.

В доклада се посочва, че спортистът се е държал уважително и е съдействал на полицаите преди да бъде освободен.

Канадецът, който е спечелил приблизително 105 милиона долара през кариерата си в НБА, е извън игра през последните няколко седмици поради счупена ръка. Той претърпя операция за възстановяване на фрактура на лявата ръка и може да пропусне още един месец от сезона.

30-годишният Брукс е известен в НБА с ролята си на "злодей" и със своята твърда игра в защита.

Той се намира в най-добрия си сезон в лигата, като записва средно по 20.9 точки и 3.7 борби на мач, демонстрирайки характерния си безкомпромисен стил.

Ветеранът с деветгодишен опит в НБА играе първия си сезон за "Слънцата", след като прекара шест години в Мемфис и два сезона в Хюстън.

Снимки: Gettyimages