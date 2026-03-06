Серина Уилямс е неузнаваемо слаба

Серина Уилямс, една от най-добрите тенисистки за всички времена, претърпя истинска трансформация на тялото си след оттеглянето си, а външният ѝ вид се промени драстично от този момент.

През кариерата си Серина нанасяше поражения на съперничките си предимно със своята брутална сила, с която те не можеха да се справят.

Американката си извоюва статут на една от, ако не и най-добрата за всички времена, и изглеждаше непобедима. Въпреки това, теглото ѝ често беше обект на коментари през кариерата ѝ. Серина изглеждаше масивна, а всички се чудеха как успява да бъде най-добрата в света въпреки килограмите си.



След края на кариерата си Уилямс реши да промени външния си вид. Тя въведе редица промени в начина си на живот и свали огромен брой килограми.

Serena Williams goes viral after working out to get thinner. Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Qrg7E99QWt — Dapsy𓃵 (@symplyDAPO) July 12, 2025

Между другото, миналата година тя разкри какво стои зад голямата промяна. Всичко започна през 2023 г., когато роди второто си дете.



- Всеки ден изминавах по 30 000 крачки, тичах и тренирах. Никога повече не исках да се връщам към това, което бях – каза Серина, която, разбира се, изключи от диетата си всичко вредно за организма и се посвети на много по-здравословен начин на живот.

Серина загатна за завръщане в тениса

На 44 години Серина изглежда по-слаба от всякога. Дори се споменава за завръщане на тенис корта, а за това говори и Новак Джокович .

"Мисля, че се завръща. Не знам още точно, не сме разговаряли, но вярвам в усещането, че се завръща. Къде и как, на сингъл или на двойки, не знам. Ако бях на нейно място, и аз щях да го крия", заяви Новак Джокович за NBC

Определени информации сочат, че Серина планира завръщане на Уимбълдън, турнир от Големия шлем, който е печелила най-много пъти досега.