Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

Работата по изграждането на новия стадион на ЦСКА напредва с всеки изминал ден. Последните кадри, заснети с дрон, на клубната база на "армейците" в Панчарево показват, че там също продължават ремонтните дейности.

В последните дни багер разорава втория терен в спортния комплекс, като това се прави с цел "преместването" му с десетина метра в посока първото игрище. До тях ще бъде изграден още един голям терен, който ще разполага с трибуна с козирка и на който ще домакинстват дублиращият и третият тим на "червените". С изграждането на второто игрище, което ще бъде "преместено", се е заела фирма SIS Pitches, която отговаря и за тревната настилка на "Армията".